Soha nem látott fejlesztések indulnak a felsőoktatásban

A megújult felsőoktatás fejlesztését közel 1300 milliárd forintnyi egyetemi beruházás támogatja. Ez biztos alapot teremt ahhoz, hogy az elmúlt években elért egyetemi sikerek tovább erősödjenek a magyar fiatalok, a magyar kutatók és a nemzeti szuverenitás érdekében. Célunk, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem a világ száz legjobbja között, és több hazai intézmény is bekerüljön Európa top százas egyetemei közé.

Fejlesztések indulnak a felsőoktatás, a szakképzés és a kultúra területén

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A fejlesztések a szakképzés területén

A magyar innováció nemcsak az egyetemeken bontakozik ki, hanem az egyetemek együttműködésével megvalósuló, Krausz Ferenc Nobel díjas professzorunk által vezetett Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központban is, amelyre több mint 75 milliárd forintnyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre.

A magyar szakképzés jelenleg Európa második legjobbja, a világ élvonalában van. A magyar fiatalok sikerét és a szakmák megbecsülését erősíti, hogy a már jelenleg is folyó XXI. századi szakképzési fejlesztéseken túl további 100 milliárd forint értékű fejlesztés válik elérhetővé a hazai szakképzési centrumok számára országszerte.

A kultúra sem marad ki

Az elmúlt évek kiemelkedő kulturális fejlesztései – mint az Operaház, a Magyar Zene Háza vagy a Szépművészeti Múzeum – folytatódnak: az elkövetkező időszakban 850 milliárd forintnyi kulturális beruházás valósul meg. Ennek köszönhetően nemcsak Szatmárcsekén emlékezhetünk nemzeti imánkra, hanem Petőfivel újul meg Kiskőrös mind, mint nemzeti identitásunk meghatározó helyszínei. Mindezeken túl többek között az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, valamint számos hazai színház is kiemelt fejlesztési forrásokhoz jut. Ezzel is erősítjük magyar kultúránkat és nemzeti identitásunkat.