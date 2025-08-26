A látható izmokért: megmondjuk, mennyi fekvőtámasz kell

Aki fekvőtámaszokat végez, természetesen szeretné látni a befektetett munka eredményét is, de fontos megjegyezni, hogy nem csak a mennyiség számít, hanem a helyes technika és a rendszeresség is – írja a Focus.de.
A teljesen kezdőknek napi 10–20 fekvőtámasz javasolt, 2-3 sorozatban, rövid pihenőkkel, míg haladók 30–50, tapasztalt sportolók pedig akár 50–100 fekvőtámaszt is végezhetnek naponta – javasolja Markus Bremen személyi edző.
10 tökéletesen kivitelezett fekvőtámasz többet ér, mint 50 gyorsan, de hibásan elvégzett
– szögezi le az edző.
Az első hét után izomláz jelentkezhet, tíz nap elteltével a mozdulatok gördülékenyebbé válnak, a második–harmadik hétben javul a tartás és formásodik a kar és a mellkas.
Az eredményekhez elengedhetetlen a rendszeresség és a pihenőnapok betartása. Az izmok nem a gyakorlat alatt nőnek, hanem a regenerálódás során, ezért a kezdőknek két edzésnap után egy pihenőnap javasolt, haladóknak három–négy nap edzés után egy pihenő.