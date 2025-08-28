Ez az apró hiba minden sofőr rémálma

A félretankolás veszélyesebb, mint elsőre hinnénk: benzin egy dízel tankban nemcsak hibás üzemanyag, hanem a motor életének megrövidítője is – írja a Kemma.hu.

Félretankolás súlyos következményekkel jár (Fotó: MTVA/Bizom./Lapis Renáta)

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Félretankolás után a legfontosabb szabályok

A félretankolás az egyik legkellemetlenebb hibája lehet egy sofőrnek, hiszen egy rossz tankolás után akár súlyos motor- és alkatrészkárok is bekövetkezhetnek.

Ha benzin kerül a dízelbe, a jármű azonnal veszélybe kerül, mivel a dízel motor számára az üzemanyag nemcsak hajtóanyag, hanem kenőanyag is.

A benzin hígító hatása miatt a motor gyorsan károsodhat.

Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnöke figyelmeztetett: a félretankolás miatt a szivattyú, az adagolók vagy a befecskendező fúvókák is súlyosan károsodhatnak.

Még kis mennyiségű benzin is komoly problémát okozhat, különösen, ha a jármű a hibát követően tovább üzemelt

– hangsúlyozta a szakértő.

A legfontosabb szabály: a félretankolás után soha ne indítsa el a motort. Ha észreveszi a hibát, álljon meg, vagy lehetőleg el se induljon.

A járművet tréleren vagy vontatva vigye szervizbe, ahol kiürítik a tankot, megtisztítják az üzemanyagrendszert és ellenőrzik a kritikus alkatrészeket. Így a dízel motor további biztonságos működése biztosítható.