Ez az apró hiba minden sofőr rémálma

Mi történik, ha benzin kerül a dízel tankba? A félretankolás minden sofőr rémálma, főleg ha benzin kerül egy dízel tankjába. A kérdés csak az: hogyan lehet azonnal megelőzni a katasztrófát?
A félretankolás veszélyesebb, mint elsőre hinnénk: benzin egy dízel tankban nemcsak hibás üzemanyag, hanem a motor életének megrövidítője is – írja a Kemma.hu.

Tankolás egy OMV benzinkúton 2024-ben. (Fotó: MTVA/Bizom./Lapis Renáta)
Félretankolás súlyos következményekkel jár (Fotó: MTVA/Bizom./Lapis Renáta)
Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Félretankolás után a legfontosabb szabályok

A félretankolás az egyik legkellemetlenebb hibája lehet egy sofőrnek, hiszen egy rossz tankolás után akár súlyos motor- és alkatrészkárok is bekövetkezhetnek. 

Ha benzin kerül a dízelbe, a jármű azonnal veszélybe kerül, mivel a dízel motor számára az üzemanyag nemcsak hajtóanyag, hanem kenőanyag is.

 A benzin hígító hatása miatt a motor gyorsan károsodhat.

Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnöke figyelmeztetett: a félretankolás miatt a szivattyú, az adagolók vagy a befecskendező fúvókák is súlyosan károsodhatnak.

Még kis mennyiségű benzin is komoly problémát okozhat, különösen, ha a jármű a hibát követően tovább üzemelt

– hangsúlyozta a szakértő.

A legfontosabb szabály: a félretankolás után soha ne indítsa el a motort. Ha észreveszi a hibát, álljon meg, vagy lehetőleg el se induljon.

 A járművet tréleren vagy vontatva vigye szervizbe, ahol kiürítik a tankot, megtisztítják az üzemanyagrendszert és ellenőrzik a kritikus alkatrészeket. Így a dízel motor további biztonságos működése biztosítható.

 

