Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Végzetes lépés: vonat gázolt el egy embert Hatvannál

Parlament

Ha a főpróba ilyen szép, akkor a show felrobbantja az eget!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Parlament felett színek és szimbólumok kavalkádja kelt életre, és a közönség már most elolvadt a látványtól. A fényjáték főpróbája olyan elképesztően szép volt, hogy mindenki arra kíváncsi, milyen lesz a teljes ünnepi show.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Parlamentaugusztus 20 programokfényjátékaugusztus 20-i ünnepségek

Az augusztus 20-i nemzeti ünnepet idén is különleges látványosságok kísérik, de már a fényjáték főpróbája is meghódította a nézők szívét.

fényjáték
Elbűvölően szép fényjáték a Parlamenten Fotó: Képkivágás/TikTok/tibionair

Ennél is látványosabb fényjáték készül augusztus 20-ra

Elképesztő videó teríti be a magyar TikTok-ot: az augusztus 20-ai nemzeti ünnep fényjátékának főpróbájáról készült felvételek kerültek nyilvánosságra. Bár valószínűleg nem a teljes műsor látható a felvételen, a közönséget már így is teljesen lenyűgözte a gyönyörű látvány.

A főpróbán megelevenedtek hazánk szimbólumai: a Szent Korona, egy angyal, egy kereszt és a keresztény magyarság jelképei. Az Országház szebbnél szebb színekben pompázott, miközben a magyar történelem képei elevenedtek meg.

A videó ugyan csak ízelítőt ad abból, ami augusztus 20-án várható, de a szervezők ennél is grandiózusabb fényjátékot ígérnek a nemzeti ünnepre. A honfoglaló lovasok, a piros-fehér-zöld nemzeti színek és a történelmi szimbólumok teljes pompában tárulnak majd a nézők elé.

@tibionair 2025. Augusztus 20. Fényjáték főpróba #augusztus20 #parlament #ünnep #államalapítás #2025 ♬ The Champion - Lux-Inspira

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!