Ha a főpróba ilyen szép, akkor a show felrobbantja az eget!

Az augusztus 20-i nemzeti ünnepet idén is különleges látványosságok kísérik, de már a fényjáték főpróbája is meghódította a nézők szívét.

Elbűvölően szép fényjáték a Parlamenten Fotó: Képkivágás/TikTok/tibionair

Ennél is látványosabb fényjáték készül augusztus 20-ra

Elképesztő videó teríti be a magyar TikTok-ot: az augusztus 20-ai nemzeti ünnep fényjátékának főpróbájáról készült felvételek kerültek nyilvánosságra. Bár valószínűleg nem a teljes műsor látható a felvételen, a közönséget már így is teljesen lenyűgözte a gyönyörű látvány.

A főpróbán megelevenedtek hazánk szimbólumai: a Szent Korona, egy angyal, egy kereszt és a keresztény magyarság jelképei. Az Országház szebbnél szebb színekben pompázott, miközben a magyar történelem képei elevenedtek meg.

A videó ugyan csak ízelítőt ad abból, ami augusztus 20-án várható, de a szervezők ennél is grandiózusabb fényjátékot ígérnek a nemzeti ünnepre. A honfoglaló lovasok, a piros-fehér-zöld nemzeti színek és a történelmi szimbólumok teljes pompában tárulnak majd a nézők elé.