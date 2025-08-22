Nincs kivel utaznia? – itt a férfi- és nőkölcsönző!

A Siófokon is elérhető férfikölcsönző célja, hogy társaságot biztosítson vacsorához, színházhoz, utazáshoz vagy akár egy reptéri várakozáshoz. A rendszer egyszerű: a férfiak kísérőként regisztrálnak, a nők pedig keresőként böngészhetnek közöttük. A tagság egy hónapra mindössze 2900 Forint, ez idő alatt pedig korlátlan keresésre van lehetőség. Az együtt töltött program után a hölgyek értékelhetik a kísérőket névtelenül, ami biztosítja a minőséget és a megbízhatóságot.

Férfikölcsönző Siófokon - illusztráció!

Fotó: Unsplash

Milyen helyzetekben veszik igénybe a férfikölcsönzőt?

Az elmúlt időszakban számos érdekes történet született:

volt, aki reptéri várakozását szerette volna kellemesebbé tenni

más az autószerelőhöz vitt magával kísérőt, hogy biztosan ne verjék át

egy 71 éves hölgy pedig az oldalon keresztül ismerkedett meg egy úriemberrel, akivel azóta is tartós kapcsolatban él

Sőt, előfordult olyan is, hogy egy házasságban élő nő „féltékenységkeltő partnerként” bérelt kísérőt, hogy felrázza megfáradt kapcsolatát.

Női változat is indult A siker nyomán elindult a szolgáltatás női verziója is, a Woman4you, ahol a hölgyek vállalhatnak kísérő szerepet. Itt a férfiak maradnak rejtve, miközben a regisztrált nők között lehet partnert keresni.

A férfikölcsönző atyja, a nemrégiben elhunyt Tekulics Tamás volt.