Nincs kivel utaznia? – itt a férfi- és nőkölcsönző!

A Siófokon is elérhető férfikölcsönző célja, hogy társaságot biztosítson vacsorához, színházhoz, utazáshoz vagy akár egy reptéri várakozáshoz. A rendszer egyszerű: a férfiak kísérőként regisztrálnak, a nők pedig keresőként böngészhetnek közöttük. A tagság egy hónapra mindössze 2900 Forint, ez idő alatt pedig korlátlan keresésre van lehetőség. Az együtt töltött program után a hölgyek értékelhetik a kísérőket névtelenül, ami biztosítja a minőséget és a megbízhatóságot.
Az elmúlt időszakban számos érdekes történet született:
Sőt, előfordult olyan is, hogy egy házasságban élő nő „féltékenységkeltő partnerként” bérelt kísérőt, hogy felrázza megfáradt kapcsolatát.
A siker nyomán elindult a szolgáltatás női verziója is, a Woman4you, ahol a hölgyek vállalhatnak kísérő szerepet. Itt a férfiak maradnak rejtve, miközben a regisztrált nők között lehet partnert keresni.
A férfikölcsönző atyja, a nemrégiben elhunyt Tekulics Tamás volt.