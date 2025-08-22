Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Woman4you

Nincs kivel utaznia? – itt a férfi- és nőkölcsönző!

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre nagyobb az érdeklődés egy különleges szolgáltatás iránt ami már Siófokon is elérhető. A férfikölcsönző, amely megoldást kínál azoknak a nőknek, akik nem szeretnének egyedül részt venni egy programon, de nincs kivel elmenniük. A kezdeményezés diszkrét, biztonságos és szigorúan szexmentes.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Woman4youpartnerszolgáltatás

A Siófokon is elérhető férfikölcsönző célja, hogy társaságot biztosítson vacsorához, színházhoz, utazáshoz vagy akár egy reptéri várakozáshoz. A rendszer egyszerű: a férfiak kísérőként regisztrálnak, a nők pedig keresőként böngészhetnek közöttük. A tagság egy hónapra mindössze 2900 Forint, ez idő alatt pedig korlátlan keresésre van lehetőség. Az együtt töltött program után a hölgyek értékelhetik a kísérőket névtelenül, ami biztosítja a minőséget és a megbízhatóságot.

Férfikölcsönző
Férfikölcsönző Siófokon - illusztráció!
Fotó: Unsplash

Milyen helyzetekben veszik igénybe a férfikölcsönzőt?

Az elmúlt időszakban számos érdekes történet született:

  • volt, aki reptéri várakozását szerette volna kellemesebbé tenni
  • más az autószerelőhöz vitt magával kísérőt, hogy biztosan ne verjék át
  • egy 71 éves hölgy pedig az oldalon keresztül ismerkedett meg egy úriemberrel, akivel azóta is tartós kapcsolatban él

Sőt, előfordult olyan is, hogy egy házasságban élő nő „féltékenységkeltő partnerként” bérelt kísérőt, hogy felrázza megfáradt kapcsolatát.

Női változat is indult

A siker nyomán elindult a szolgáltatás női verziója is, a Woman4you, ahol a hölgyek vállalhatnak kísérő szerepet. Itt a férfiak maradnak rejtve, miközben a regisztrált nők között lehet partnert keresni.

A férfikölcsönző atyja, a nemrégiben elhunyt Tekulics Tamás volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!