Figyelmeztetést adtak ki: bedurvul az időjárás

Pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország középső részén – derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtöki veszélyjelzéséből. Első- és másodfokú figyelmeztetést adtak ki.
A meteorológiai szolgálat másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Fejér, Tolna, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Fotó: Unsplash

Az ország többi részén Zala, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken.

Jégeső miatt is figyelmeztetést adtak ki

Péntekre a HungaroMet Zrt. elsőfokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém, Zala vármegye területére zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nyugati vármegyéiben.

A mai időjárásjelentésünket itt olvashatja.

 

 

