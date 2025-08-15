Már forgatják a Hogyan tudnék élni nélküled? című film újabb részét

Jó hír a rajongóknak, hogy már forgatják a Hogyan tudnék élni nélküled? című film második részét.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film forgatása már zajlik

Fotó: Instagram.com/hogyantudnekfilm

Az elmúlt 35 év legnézettebb magyar filmjének folytatásából kiderül majd, hogyan alakul a hat főszereplő sorsa.

A főbb szerepekben Ember Márkot (Gergő), Marics Petit (Gábor), Kirády Marcellt (Csabi), Törőcsik Franciskát (Eszter), Márkus Lucát (Kata) és Kovács Harmatot (Betti) láthatjuk a műben. A szereplők között lesz még Trill Beatrix, Brasch Bence, Liptai Claudia, Seres Zoltán, Györgyi Anna és Rohonyi Barnabás is.

„Szerelmek, csalódások, humor és dráma, egy esküvő, na meg persze rengeteg Demjén Ferenc-sláger vár majd a közönségre” – írták az alkotók. Kitértek arra is, hogy a cselekmény fő helyszíne ismét a Balaton-part lesz, ahol a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amelyhez számos bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút kapcsolódik majd.

A Demjén-dalok közül sok más klasszikus mellett elhangzik majd a Mindig ugyanúgy, a Jöjj vissza, vándor, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, az Ugye mi jó barátok vagyunk? és a Legyen ünnep című szerzemény is. A film rendezője Dyga Zsombor, az írók Goda Krisztina és Kormos Anett. A film 2026-ban érkezik a hazai mozikba.

