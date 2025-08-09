Eltűnnek a fizetőkapuk a horvát autópályán, mutatjuk a részleteket!

Az új rendszer rugalmas és többcsatornás fizetési lehetőségeket kínál majd, melyek megkönnyítik az autósok dolgát és csökkentik a dugókat. Így továbbra is biztosított marad a kilométer-arányos díjfizetés, ugyanakkor a fizetőkapu rendszere okozta torlódások megszűnnek.

Fizetőkapu helyett hamarosan elektronikus útdíjrendszer lép életbe. Fotó: ZAOL / metropolitan.si

Fizetőkapu helyett modern elektronikus útdíjrendszer

A jövőben az autósok többféle módon fizethetik majd ki az útdíjat. Azok, akik előre tudják, hol lépnek fel és le az autópályáról, előre is rendezhetik a díjat. A ZAOL információi szerint azok számára pedig, akik nem rendelkeznek ezekkel az információkkal, egy webes felület, applikáció vagy az ügyfélszolgálati irodák biztosítanak regisztrációs lehetőséget. Az elektronikus rendszer a rendszámfelismerő kamerák segítségével automatikusan számolja ki az útdíjat, majd levonja azt a regisztrált bankszámláról.