Horvátország

Eltűnnek a fizetőkapuk a horvát autópályán, mutatjuk a részleteket!

A fizetőkapu rendszere a horvát autópályákon sok autós számára okoz kellemetlenséget, különösen a nyári szezonban. 2026-tól azonban Horvátország jelentős átalakítást tervez, amely során a jelenlegi fizetőkapu megszűnik, és egy korszerű, elektronikus díjfizetési rendszer lép a helyébe. A fizetőkapu megszűnése mellett megmarad a kilométer-arányos útdíjfizetés, melyhez többféle elektronikus megoldás áll majd rendelkezésre.
Horvátországfizetőkapuautópálya

Az új rendszer rugalmas és többcsatornás fizetési lehetőségeket kínál majd, melyek megkönnyítik az autósok dolgát és csökkentik a dugókat. Így továbbra is biztosított marad a kilométer-arányos díjfizetés, ugyanakkor a fizetőkapu rendszere okozta torlódások megszűnnek.

fizetőkapu
Fizetőkapu helyett hamarosan elektronikus útdíjrendszer lép életbe. Fotó: ZAOL / metropolitan.si

Fizetőkapu helyett modern elektronikus útdíjrendszer 

A jövőben az autósok többféle módon fizethetik majd ki az útdíjat. Azok, akik előre tudják, hol lépnek fel és le az autópályáról, előre is rendezhetik a díjat. A ZAOL információi szerint azok számára pedig, akik nem rendelkeznek ezekkel az információkkal, egy webes felület, applikáció vagy az ügyfélszolgálati irodák biztosítanak regisztrációs lehetőséget. Az elektronikus rendszer a rendszámfelismerő kamerák segítségével automatikusan számolja ki az útdíjat, majd levonja azt a regisztrált bankszámláról.

 

