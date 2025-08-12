Meglepő gyógyszer csökkenti a rák kockázatát! Erre eddig senki sem gondolt!

A kutatás több mint 56 nemzetközi tanulmány adatain alapult, összesen közel 10 000 méhtestrákos beteg vizsgálatával. Az eredmények szerint azoknál a nőknél, akik valaha is szedtek fogamzásgátló tablettát, 39 százalékkal ritkábban alakult ki a betegség, mint azoknál, akik soha nem használtak ilyet. Az öt évnél rövidebb idejű használat 34 százalékos, az öt évnél hosszabb 61 százalékos, a tíz évnél is hosszabb alkalmazás pedig akár 69 százalékos kockázatcsökkenést hozott – olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében.

A kutatás szerint a hosszú távú fogamzásgátló használat jelentősen mérsékli a méhtestrák esélyét.

Fotó: Unsplash

Fogamzásgátló használata és a méhtestrák kockázatcsökkenése

Különösen erős védőhatást mutattak a kombinált, ösztrogént és progeszteront egyaránt tartalmazó tabletták – ezek 54 százalékkal csökkentették a kockázatot. A szakértők szerint a hormonháztartás szabályozása révén a tabletták mérséklik a méhnyálkahártya sejtjeinek osztódását, ezáltal csökkentve a mutációk és a daganatos elváltozások kialakulásának esélyét.

A méhtestrák ma a leggyakoribb nőgyógyászati daganat a fejlett országokban, és előfordulása az elöregedő népesség, az elhízás és a hormonális tényezők miatt világszerte növekvő tendenciát mutat. Bár a fogamzásgátlók előnyei vitathatatlanok, használatuk mellékhatásokkal is járhat, ezért az orvos-beteg konzultáció során minden szempontot mérlegelni kell.