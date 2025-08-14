Hajból készült krém mentheti meg a fogakat

A tudósok szerint egy új fogmosási tipp, az emberi hajból készült fogkrém, képes lehet visszaállítani a fogak erejét és megállítani a szuvasodást.

Fogmosási tipp – A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock

Fogmosási tipp, ami felülmúlhatja a fluoridot

A kutatók felfedezték, hogy az emberi hajból készült fogkrém hatékonyabban képes helyreállítani a sérült fogakat, mint a fluoridtartalmú termékek. A hajból vagy gyapjúból kivont keratin fogkrém vagy gél formájában is alkalmazható lehet, célzott javítás érdekében.

További fejlesztéssel és a megfelelő ipari partnerekkel hamarosan erősebb, egészségesebb mosolyokat növeszthetünk valami olyan egyszerűből, mint egy hajvágás

– mondta Dr. Sherif Elsharkawy, a londoni King’s College munkatársa.

A keratin a zománc védelmében

A zománc a fogak kemény külső rétege, amely védi a belső részeket a károsodástól, de nem képes önmagát regenerálni.

A magas fluoridtartalmú fogkrémek lassíthatják a kopást, de a kutatók szerint a hajból és gyapjúból származó keratin tartósan visszaállíthatja a fogak erejét.

A keratin, amely a haj, a körmök és a bőr egyik fő alkotóeleme, a fogakon sűrű ásványi réteget képez, utánozva a zománc szerkezetét. A fodrászatokból származó levágott haj vagy a farmokról származó gyapjú fogkrémként új életre kelhet, fenntarthatóbb és hatékonyabb kezelést kínálva.

Mivel a haj bőségesen rendelkezésre áll, megújuló forrás és gyakran hulladékként kerül kidobásra, fenntartható és költséghatékony alapanyagot jelent

– mondta Sara Gamea, a King’s College doktori hallgatója.

Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg.