Sokkot kaptak a kutatók! Ennyit számít, mit eszünk!

Egy friss brit kutatás 50 ember segítségével hasonlított össze kétféle étrendet. A fogyás mértéke döbbenetes különbséget mutatott attól függően, hogy mennyi feldolgozott élelmiszert fogyasztottak.

A fogyás során fontos, hogy mit viszünk be szervezetünkbe (illusztráció) Fotó: Ketut Subiyanto/pexels

Fogyás természetes étrend segítségével

A kutatásban résztvevők két csoportban nyolc héten át különböző étrendet követtek. Az egyik csoport minimálisan feldolgozott ételeket evett, mint például zabkása vagy házi bolognai. A másik csoport ezzel szemben készételeken és feldolgozott élelmiszereken élt.

Bár a két étrend tápértékben azonos volt, a fogyás mégis eltérő eredményt hozott.

A természetesebb étrendet követők átlagosan 2,06%-ot fogytak, míg az UPF-et – azaz ultra feldolgozott élelmiszereket – fogyasztók csak 1,05%-ot.

Nem csak a kalória számít

A kutatók szerint az otthon készített ételek nemcsak a súlycsökkenést segítik, hanem csökkentik az evés utáni sóvárgást is.

Ez azt jelenti, hogy a diéta során könnyebb tartani magunkat a célokhoz, ha valódi, kevésbé feldolgozott alapanyagokat használunk.

Fontos azonban, hogy nem minden feldolgozott élelmiszer rossz. A tanulmány szerzői hangsúlyozták: bár nem kell teljesen kiiktatni őket az étrend-ből, visszaszorításuk kedvezően befolyásolhatja a fogyasztás mértékét és a testsúlyt.

Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg.