Kegyetlenül leszámolt volt szerelmével L.L. Junior

Az Instagramon megjelent nyilatkozat szerint Frey Tímea már nem tagja az énekes produkciójának. L.L. Junior egyértelművé tette, hogy sem érzelmi, sem szakmai szinten nem kívánja a továbbiakban maga mellett tudni a volt barátnőjét, miután erkölcsi és szakmai összeférhetetlenségre hivatkozva felbontották minden jogviszonyát – írja a Bors.

Frey Tímea L.L. Junior produkciójának többé nem tagja – végleges a szakítás.

Fotó: Instagram

Frey Tímea kizárása végleges: nincs több közös munka

A páros kapcsolata tavasz óta volt a bulvársajtó célkeresztjében. Márciusban még boldogan mosolyogtak együtt A Nagy Duett forgatásán, ám júliusban jött a fordulat: Junior azt állította, Frey Tímea megcsalta őt a Campus Fesztiválon. Bár egy időre úgy tűnt, rendeződhet a viszony, újabb fordulatot hozott, amikor Tímea exe is megszólalt, majd a fesztiválon feltűnt Iszák Dominik is megszólalt a Tényeknek. Szerinte Tímea kettős játékot űzött, és tagadta, hogy kapcsolata lenne „Mr. Ragamoffinhoz”.