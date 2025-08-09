Egészséges, finom és akár a rák ellen is jó, mégis kevesen ismerik

A füge őshazája a mediterrán vidék és a Közel-Kelet, de kedvező klímán itthon is teremhet. Évszázadok óta nemcsak étel, hanem kulturális szimbólum is – írja a Zaol.hu.

Voltak ókori atléták, akik a kizárólagos füge diétára esküdtek.

Fotó: The Conversation

A friss és ízletes füge páratlan kincs

A füge a meleget kedvelő növények közé tartozik, és bár hazánkban is termeszthető, érzékeny a fagyokra. Ha túl sok eső éri érés közben, a héja megrepedhet, és az ízletes gyümölcs hamar tönkremehet. Ennek ellenére évszázadok óta nagy becsben tartják, őshazája Görögországtól egészen Tádzsikisztánig terjed.

A friss füge gazdag tápanyagforrás, alacsony kalóriatartalmú és számos jótékony hatása ismert.

Kivonata bizonyos sejtszabályozó folyamatok befolyásolásával ígéretes lehet többek között vastagbél-, emlő-, méhnyak- és tüdőrák esetén.

Frissen fogyasztva különösen finom, akár almával, sajttal, olívaolajjal és mézzel párosítva is remek étel.

Lédús és zamatos füge

Fotó: Unsplash

Az ókorban is kedvelték ezt az egészséges és ízletes gyümölcsöt, a Biblia több helyen is említi: Jeremiás próféta látomásában, a kiszáradt fügefáról szóló evangéliumi történetben és a Példabeszédekben.

Sok kultúrában a füge a jólét, a bőség és a béke szimbóluma.

Janus Pannonius is írt róla közel ötszáz éve, ami mutatja, hogy a gyümölcs helye a kultúrában és a konyhában egyaránt időtálló.