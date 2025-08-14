Hírlevél

Fontos, erre figyeljen, ha fúrt kútja van

A kertes házak tulajdonosai számára a saját vízforrás mindig is értékes megoldás volt. A fúrt kutak ma is hatékonyan szolgálják az öntözést és a házi vízellátást, de csak megfelelő karbantartással maradhatnak biztonságosak és hosszú élettartamúak.
fúrt kútkarbantartásvízellátás

A fúrt kutak évszázadok óta nélkülözhetetlen vízforrást jelentenek a kertes házakban. Ma is rengeteg háztartás használja kerti öntözésre vagy házi vízellátásra. Bár 2024. január 1-től már nem szükséges engedély a legtöbb fúrt kút létesítéséhez és fenntartásához, a megfelelő karbantartás továbbra is elengedhetetlen, ha hosszú távon tiszta és biztonságos vizet szeretnénk – írja a Vaol. 

Ez a legnagyobb hiba, amivel tönkretesszük a fúrt kutunkat
Ez a legnagyobb hiba, amivel tönkretesszük a fúrt kutunkat
Fotó: Unsplash

Szakértők szerint a legveszélyesebb, amit egy fúrt kúttal tehetünk, a vegyszerek – például a hipó – alkalmazása. 

Ezek nemcsak a talajvizet szennyezhetik, hanem jelentősen ronthatják a víz minőségét is. 

A magas nyomású mosó használata is kerülendő, ez károsíthatja a kút szerkezetét és eltömítheti a szűrőket, míg a túl erős szivattyúzás instabillá teheti a kutat. 

A fúrt kutak állapotának megőrzése érdekében érdemes rendszeres szakértői ellenőrzést végeztetni, tisztítást csak engedélyezett módszerekkel folytatni, és kerülni minden olyan eljárást, ami kárt tehet a szerkezetben. 

A helytelen karbantartás nemcsak költséges javításokat vonhat maga után, hanem akár a teljes fúrt kút használhatatlanná válásához is vezethet. 

 

 

