Fontos, erre figyeljen, ha fúrt kútja van

A fúrt kutak évszázadok óta nélkülözhetetlen vízforrást jelentenek a kertes házakban. Ma is rengeteg háztartás használja kerti öntözésre vagy házi vízellátásra. Bár 2024. január 1-től már nem szükséges engedély a legtöbb fúrt kút létesítéséhez és fenntartásához, a megfelelő karbantartás továbbra is elengedhetetlen, ha hosszú távon tiszta és biztonságos vizet szeretnénk – írja a Vaol.
Ezek nemcsak a talajvizet szennyezhetik, hanem jelentősen ronthatják a víz minőségét is.
A magas nyomású mosó használata is kerülendő, ez károsíthatja a kút szerkezetét és eltömítheti a szűrőket, míg a túl erős szivattyúzás instabillá teheti a kutat.
A fúrt kutak állapotának megőrzése érdekében érdemes rendszeres szakértői ellenőrzést végeztetni, tisztítást csak engedélyezett módszerekkel folytatni, és kerülni minden olyan eljárást, ami kárt tehet a szerkezetben.
A helytelen karbantartás nemcsak költséges javításokat vonhat maga után, hanem akár a teljes fúrt kút használhatatlanná válásához is vezethet.