Gaja-szurdok

Függőhíd épül a népszerű magyar szurdokban

Aki szereti a természetet és a kirándulásokat, azoknak jó hírünk van! A Bakony egyik legszebb helye, a Gaja-szurdok és a közeli Római-fürdő hamarosan még vonzóbbá válik. Egy nagyszabású fejlesztés indul, amely sok izgalmas újdonságot hoz a térségbe.
A Gaja-szurdok egy varázslatos völgy, tele vízesésekkel és sziklákkal, ahol a Gaja-patak csörgedezik.

Gaja
A Gaja-szurdoka a túrázók kedvelt célpontja
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Már most is sokan látogatják a környéket, hiszen itt halad át az Országos Kéktúra és több népszerű kerékpáros útvonal is. 

A Római-fürdő neve pedig arra utal, hogy már az ókorban is kedvelt hely volt a fürdőzésre. Most azonban egy függőhíd építésével még különlegesebb élmény vár a túrázókra: a hídon átsétálva egészen új szemszögből csodálhatják meg a természetet. Emellett kerékpáros pihenőket, új parkolókat és informatív táblákat is kialakítanak, hogy még kényelmesebb és élvezetesebb legyen a kirándulás – számolt be a tervekről részletesen a Veol.

A Gaja-szurdok még csábítóbb lesz

A fejlesztést az Európai Unió és a magyar állam támogatja, összesen 1,8 milliárd forintból. A munkálatok 2025 szeptemberében kezdődnek a Gaja völgyében, és három évig tartanak majd. Fontos, hogy mindeközben vigyáznak a természetre, hogy ez a gyönyörű vidék megőrizze varázsát a jövő generációk számára is. Ez a projekt nemcsak a turistáknak lesz jó hír, hanem a helyieknek is, hiszen új munkahelyeket teremt és fellendíti a térség gazdaságát. Így a Bakony még csábítóbb lest, még inkább az aktív kikapcsolódás és a természetjárás egyik kedvenc célpontjává válhat.

 

