Gallusz Niki elárulta legkínosabb pillanatát

A népszerű színésznő és előadóművész lesz a Szerencsekerék következő adásának sztárvendége. Gallusz Niki nemcsak a játékról, hanem sztorikról is bőven fog beszélni.
Gallusz Niki lesz a TV2-n futó Szerencsekerék következő adásának sztárvendége.

Gallusz Niki
Gallusz Niki színésznő és előadóművész
Fotó: Keller Mátyás

A Borsnak adott interjújában felidézett egy kínos, de humoros színpadi bakit a Chicago című előadásból. 

A színpadon egyszer csak a középen kapcsolható pántja váratlanul elpattant, ami miatt a táncosok meglepődve próbálták kitalálni, mit is szeretne jelezni. Bár a helyzet kínos volt, szerencsére csak a tánckar látta a történteket, így a nézők ebből semmit sem érzékeltek. Az előadás után viszont a fiúk nevetve és hálásan köszönték meg neki a közös produkciót a folyosón.

A sztori jól mutatja, hogy Niki mennyire felszabadult és őszinte tud lenni a színpadon, még akkor is, ha épp egy apró baki kerül reflektorfénybe.


 

Bővebben a BorsOnline-on olvashatnak Gallus Niki sztorijáról.

 

