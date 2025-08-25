Gallusz Niki elárulta legkínosabb pillanatát

Gallusz Niki lesz a TV2-n futó Szerencsekerék következő adásának sztárvendége.

Gallusz Niki színésznő és előadóművész

Fotó: Keller Mátyás

A Borsnak adott interjújában felidézett egy kínos, de humoros színpadi bakit a Chicago című előadásból.

A színpadon egyszer csak a középen kapcsolható pántja váratlanul elpattant, ami miatt a táncosok meglepődve próbálták kitalálni, mit is szeretne jelezni. Bár a helyzet kínos volt, szerencsére csak a tánckar látta a történteket, így a nézők ebből semmit sem érzékeltek. Az előadás után viszont a fiúk nevetve és hálásan köszönték meg neki a közös produkciót a folyosón.

A sztori jól mutatja, hogy Niki mennyire felszabadult és őszinte tud lenni a színpadon, még akkor is, ha épp egy apró baki kerül reflektorfénybe.





