Gáspár Evelin legújabb videója pillanatok alatt felkavarta az internetet

Az ország szeme előtt nőtt fel, és most teljesen új oldalát mutatja. Gáspár Evelin az elmúlt években közel 40 kilótól szabadult meg, szigorú diétával és kemény edzésekkel formálva át testét. A legszembetűnőbb változások nemcsak a karcsúságban rejlenek: az arca is átalakult. Evelin nyíltan beszélt arról, hogy többféle szépészeti kezelést kipróbált – bőrfeszesítés, zsírbontás, ajakfeltöltés, botox, szemöldök laminálás –, bár mellplasztikát nem tervez. Ezek a lépések azonban gyakran megosztják a közvéleményt: egyesek szerint túlzásba esett, mások szerint csupán kihozza magából a maximumot.

Gáspár Evelin új arcával. Fotó: Instagram / evelingaspar

Folyamatos nyomás helyezkedik Gáspár Evelinre

Egy nemrégiben készült TikTok-videóban Evelin maga is rávilágított, milyen nyomás nehezedik rá. Mint roma származású közszereplő, úgy érzi, minden mozdulatát, öltözködését és kinézetét árgus szemek figyelik, és egyetlen rossz pillanatfotó is támadási felület lehet.

Sokszorosan rajtad van nyomás meg a presszió, hogy te milyen képet mutatsz, mert egyből az lesz a pakli, amit előhúznak, hogy bü... cigány”

– fogalmazott. A Bors által megkérdezett Makkai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a történet ennél sokkal összetettebb. A test feletti kontroll gyakran az élet más területein érzett bizonytalanság kompenzálása. „Evelin készenléti állapotban van… félelem a megszégyenüléstől” – mondta a szakember, hozzátéve, hogy az ilyen állandó készenlét pszichésen rendkívül megterhelő.