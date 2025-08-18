Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

baleset

Rémes tragédiával indult a hétfő a fővárosban – villamos gázolt

1 órája
Ijesztő esemény történt hétfő reggel Budapesten, amikor a villamos elgázolt egy embert. A gázolás a XIX. kerületben történt.
Elgázolt egy embert egy villamos a főváros XIX. kerületében az Üllői úton hétfő reggel, a baleset (gázolás) miatt az 50-es villamos helyett pótlóbusz jár egy szakaszon.

villamos, budapest, vili, bkk, a gázolás a XIX. kerületben történt
Elgázolt egy embert a villamos, a gázolás a XIX. kerületben történt (Képünk illusztráció!)
Fotó: BKK sajtó

Gázolás történt Budapesten

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt írta, hogy a gázolás a Fő utca és a Batthyány utca közötti szakaszon történt. A tűzoltók kiemelték a szerencsétlenül járt embert a szerelvény alól, majd átadták a mentőknek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatott, hogy a baleset miatt az 50-es villamos a Villanytelep és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak a közlekedők.

 

