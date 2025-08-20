Fellibbent a miniszoknya, és azonnal felrobbant az internet

Gelencsér Tímea ismét középpontba került, hiszen a szexi modell egy videóban villantott, amelyen miniszoknyája pillanatok alatt elvarázsolta a követőit.

Gelencsér Tímea

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Gelencsér Tímea villantása ...

Mint a napfogyatkozás: ritka, látványos és minden szem odaszegeződik. Gelencsér Tímea, a szexi műsorvezető és modell egy olyan videót tett közzé Instagram oldalán, amelyre egyszerűen elakadt a szava a Borsnak és természetesen az Origo szerkesztőségének is.

Mondhatnánk, hogy ez lassan mindennapossá válik, hiszen Gelencsér Tímea szexi, formás alakjától hangos a teljes magyar sajtó. De ami igaz és ami szép, az remélhetőleg mindenkinek jó. A rajongók pedig most is egyetértenek abban, hogy a popsija bizony mindent vitt.

És ha egy időre elfelejthetjük a problémákat az életünkben, hát Gelencsér Tímea szexi videója mindenképpen egy ilyen alkalom.

Villantott egyet a miniszoknyában, és ezzel olyan pillanatot teremtett, amelyre sokan emlékezni fognak.

Nem túlzás azt mondani: mindenki, aki ezt látta, elmondhatja, hogy ott volt, abban a pillanatban, és látta a csodát.