madarak

Varázslatos videón, ahogy ezernyi gólya int búcsút a magyar tájnak

A látványos jelenség a közösségi médiát is felrobbantotta. A nyár végéhez közeledve ismét szárnyra kapott az internet: egy gyönyörű felvétel mutatja meg, ahogy a gólya búcsút int a meleg hónapoknak, és megkezdi hosszú útját a déli telelőhelyek felé.
A Fejér megyei gólyaállomány idei vonulása különösen megindító volt, a MetFigyelő Facebook-oldalán megosztott videó percek alatt hatalmas figyelmet kapott. A képsorok egyszerre szívszorítóak és gyönyörűek: mintha a madarak maguk is elköszönnének a nyártól – írja a Feol cikke.

A gólya látványosan búcsúzott a nyártól – a közösségi médiát felrobbantotta a megható videó.
Fotó: Unsplash

Így búcsúzik a gólya a nyártól

Az elmúlt hónapokban rengeteg emlékezetes történet kapcsolódott a gólyákhoz. Volt szó drámai mentőakciókról, amikor bajba jutott példányokat szabadítottak ki víztározókból, de arról is, hogy országszerte megnőtt a gólyaállomány, több mint ezer fiókát gyűrűztek meg a szakemberek.

Megható volt a pákozdi gólyafészek új benépesülése is: a tavaly elpusztult híres madár, Délceg után idén ismét élet költözött a magasba, négy fióka látta meg a napvilágot. Emellett Válon egy igazi szerelmespár költözött egy felújított fészekbe, bebizonyítva, hogy a romantika bizony a felhők fölött is létezik.

 

