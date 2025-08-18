A hétvégén több védett madár, köztük gólyák is életveszélybe kerültek egy Fejér vármegyei hulladéklerakó mellett. Az állatmentők gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült kimenteni a bajba jutott madarakat – írja a Feol.

Gólyákat mentettek a biztos halálból

Fotó: Unsplash

A pusztazámori lerakónál a gólyák a fekete fóliával borított víztározókban rekedtek, ahonnan a csúszós falak miatt nem tudtak kimenekülni.

A Duna–Ipoly Nemzeti Park szakembereinek és az Érdi Civil Állatmentők Alapítványnak köszönhetően több madár megmenekült.

A víztározók állapota azonban életveszélyes: az algás, bűzös víz nem alkalmas ivásra, mégis sok gólya kénytelen innen inni, mert a környéken nincs biztonságos vízforrás.