gólya

Gólyákat mentettek a biztos halálból

7 perce
Több gólya került életveszélybe a hétvégén egy Fejér vármegyei hulladéklerakó mellett. A gólyák egy csúszós víztározóba estek, ahonnan önerőből nem tudtak kijutni, de az állatmentők gyors közbelépése megmentette őket.
A hétvégén több védett madár, köztük gólyák is életveszélybe kerültek egy Fejér vármegyei hulladéklerakó mellett. Az állatmentők gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült kimenteni a bajba jutott madarakat – írja a Feol. 

Fotó: Unsplash

A pusztazámori lerakónál a gólyák a fekete fóliával borított víztározókban rekedtek, ahonnan a csúszós falak miatt nem tudtak kimenekülni. 

A Duna–Ipoly Nemzeti Park szakembereinek és az Érdi Civil Állatmentők Alapítványnak köszönhetően több madár megmenekült.  

A víztározók állapota azonban életveszélyes: az algás, bűzös víz nem alkalmas ivásra, mégis sok gólya kénytelen innen inni, mert a környéken nincs biztonságos vízforrás. 

 

 

