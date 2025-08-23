A pia, drog és a szex belefér-e ma még egy gólyatáborba?

A Pécsi Tudományegyetem 2025-ben frissített etikai kódexe világosan rögzíti, hogy minden program önkéntes, és a hallgatók méltóságát sértő helyzeteknek nincs helyük. A gólyatábor így a tájékozódásról, az ismerkedésről és a közösségépítésről szól, nem pedig kockázatos „beavatási” gyakorlatokról – írja a BAMA.

A felsőévesek minden évben várják a gólyatábort.

Fotó: BAMA

A kódex tiltja a kábítószer-használatot, az alkoholfogyasztást és dohányzást pedig csak kijelölt helyen engedi. Súlyos normasértés esetén a szervezők figyelmeztetést, megrovást adhatnak, vagy akár haza is küldhetik a résztvevőt. Az idei szezonban különösen érzékeny a közeg, hiszen más egyetemeken ismét előkerültek vitatott esetek. A PTE-n a kollégiumi helyszínek miatt a szabályok a helyi lakók nyugalmát is védik.

A cél, hogy a gólyák első élményei Pécshez és Szekszárdhoz kulturált formában kapcsolódjanak. A programok között szerepelnek karhoz illesztett tájékoztatók, városismereti séták, sport- és kulturális események. Ami belefér, az az önkéntes és közösségépítő szórakozás, ami nem, az a megalázás. Így a PTE gólyatáborai egy új korszakot képviselnek, ahol a biztonság és a közösség egyformán hangsúlyt kap.

Óvszermentes gólyatábor a BME-n

Több szélsőséges eset miatt is elkezdték felülvizsgálni a gólyatáborok etikai szabályzatát. Tavaly a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának augusztus 14. és 17. között megrendezett bodajki gólyatáborában sajtóhírek szerint megalázó módon bántak a leendő elsőéves hallgatókkal. A gólyatábor már az indulása előtt nagy felháborodást váltott ki az emberekben, amiért

megtiltották, hogy a diákok óvszert vigyenek magukkal.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) munkacsoportot hozott létre és felülvizsgálja a gólyatáborai szabályozását. Ahogy korábban megírtuk, a résztvevő diákok beszámolója szerint a fiúk és a lányok csak pár percet tölthettek a zuhany alatt, az időt stopperrel mérték a szervezők. Ezen felül vécére is naponta három alkalommal mehettek el mindössze 1 percre.