A 13 éves, aki késsel támadt – A gönyűi késelés pszichológiája a Jard podcastban

A gönyűi késelés országos döbbenetet keltett: egy mindössze 13 éves fiú megkéselte nagymamáját és édesanyját, akik szerencsére túlélték a támadást. A Jard podcast műsorvezetője, Kisléghi-Nagy Rudolf ezúttal Kitanics Márk pszichológust kérdezte arról, hogyan juthat el egy serdülő ilyen szélsőséges tettre.

A szakember szerint a kamaszkor eleve egy lázadó időszak, amikor a fiatalok gyakran szembefordulnak a szülői értékekkel. A különbség a normális kamaszkori konfliktus és a tragédiába torkolló viselkedés között az impulzuskontroll hiányában, a szocializációs hibákban és a kortárshatásokban rejlik. A digitális világ, a közösségi média és az agresszív videojátékok csak tovább fokozhatják a bezárkózást, az elszigetelődést és a szélsőséges gondolatok megerősödését.

A gönyűi késelés figyelmeztető jelei

Kitanics szerint a szülők és pedagógusok számára is vannak „piros lámpák”: a kommunikáció teljes hiánya, a közös családi programok elmaradása, az iskolai teljesítmény romlása, az agresszív viselkedés fokozódása, vagy a fegyverek iránti túlzott érdeklődés mind intő jel lehet. Az is árulkodó, ha a gyermek szinte ki sem mozdul a szobájából, és életének fő színtere az online tér.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy a gönyűi fiú nem hirtelen felindulásból cselekedett: a támadást valószínűleg előre tervezte, sőt, különleges fegyvert – karambitot – is beszerzett. Bár tettét borzasztó agresszió kísérte, az, hogy a történtek után ő maga hívta a rendőrséget, a pszichológus szerint halvány reményt ad arra, hogy a megfelelő segítséggel visszavezethető legyen a valóság talajára.

A teljes beszélgetésből kiderül, hogyan lehet időben felismerni a veszély jeleit, és milyen módszerekkel előzhetők meg a tragédiák.