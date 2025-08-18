Ez mindent megváltoztat: Gregor Bernadett őszintén vallott

Gregor Bernadett régóta a közfigyelem középpontjában áll, ám a média sokszor egyoldalú képet mutatott róla. A színésznő vallomása most új megvilágításba helyezi a magánéletét – számol be a Bors.

Gregor Bernadett ismert színésznő, gyakran láthattuk színházban és filmszerepekben is (illusztráció) Fotó: Donald Tong/Pexels

Gregor Bernadett és a média által ráragasztott címkék

Gregor Bernadett férfiakkal való kapcsolatairól is vallott. A nyilvánosság sokáig egy jégkirálynő képét látta benne, miközben ő a hétköznapi boldogságot kereste. Gregor Bernadett ma már nyíltan beszél arról, milyen nehéz volt a címkékkel együtt élni.

A színésznő szerint a média hajlamos a valóságnál izgalmasabbnak és eltérőnek tűnő képeket sugallni. Gregor Bernadett története jól mutatja, mennyire más az, amit kívülről látunk, és az, amit a színfalak mögött valóban megél valaki.

Betettek persze egy skatulyába az apukám és a külsőm miatt, de nem bánom ezt a skatulyát

– hangzott el a beszélgetésben.

Gregor Bernadett meztelen képeit itt tekintheti meg.

Az Egy ritmusban Ábel Anitával című műsorban Szulák Andrea és Wolf Kati társaságában fejtette ki, mennyire nehéz megszabadulni a ráragasztott skatulyáktól. A fókuszban az állt, mennyire tartósak ezek a bélyegek, és lehet-e velük együtt élni anélkül, hogy meghatároznák teljes életünket.

Az elcsendesülő médiazajt Gregor Bernadett úgy érte el, hogy az elmúlt években tudatosan háttérbe vonult. Ritkán adott interjút, kerülte a nyilvános szerepléseket, és inkább a magánélet hétköznap örömeit helyezte előtérbe. A színésznő így találta meg a nyugalmat, amit a reflektorfény sokáig eltakart.

Ám mielőtt szerényen visszavonult róla, még egyszer (és remélhetőleg nem utoljára) bugyiban lépett fel színpadra.