G.w.M legújabb botránya: mutatjuk, mivel vádolják!

A G.w.M és Kulcsár Edina családi életének egyik meghitt pillanatát örökítette meg a pár egy közösségi média posztban, melyen kisfiúk első születésnapját ünneplik. A fotó azonban nem várt visszhangot váltott ki, különösen G.w.M megjelenése miatt. Többen kétségbe vonták a kép hitelességét, és felmerült, hogy az arcvonásokat digitálisan módosíthatták.

Megvádolták G.w.M-et, hogy FaceAppot használt a képen. Fotó: Bors/Instagram/Reddit

G.w.M és a Faceapp botrány

A közösségi oldalak fórumain és Redditen sokan ironikusan jegyezték meg, hogy G.w.M szinte „fiatalabbnak” néz ki a képeken, mintha Faceapp segítségével retusálták volna. Egyes kommentelők szerint az énekes-rapper külseje eltér a valóságtól, míg mások inkább vicces megjegyzésekkel éltek - írja a Bors.