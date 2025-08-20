75 éves a budapesti Gyermekvasút – nosztalgiázzon galériánkkal

A látogatók számára vasúttörténeti kiállítás, vonatszimulátor és a felújított M4-es mozdony bemutatója is szerepel a programban. Ez a jármű az egyik első magyar gyártású dízelmozdony, amely most először látható teljes pompájában.

Családi élmények és különleges utazások

A Hűvösvölgyi állomás környékén nosztalgia Ikarus buszok, ugrálóvár és terepasztal is színesíti a programot. A Gyermekvasút Múzeumban a vasút múltját bemutató tárlat várja az érdeklődőket, míg a régi mozgólépcső gépházában filmvetítés idézi meg az Úttörővasút történetét.

A különleges járművek nemcsak statikus kiállításként jelennek meg, hanem Hűvösvölgy és Szépjuhászné között betétjáratokban is közlekednek. Így az ünneplők gőzmozdonnyal, lillafüredi motorkocsival vagy C50-es mozdonnyal is utazhatnak. A nyári erdei útvonal pedig ideális helyszínt nyújt fotósoknak és természetkedvelőknek egyaránt.

