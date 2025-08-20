75 éves a budapesti Gyermekvasút – nosztalgiázzon galériánkkal

A Gyermekvasút építése 1948-ban indult a Széchenyi-hegyen, azonban a teljes vonalon pontosan 75 éve, 1950. augusztus 20-án gördültek végig először a vonatok. Az azóta eltelt évtizedekben a vasút nemcsak közlekedési eszközzé, hanem egyedülálló turisztikai attrakcióvá vált, amely évente családok ezreit vonzza Budapestre. A Hűvösvölgy és Széchenyihegy közötti erdei szakasz különleges élményt kínál a kirándulóknak.
Az évfordulós rendezvény augusztus 20-án 10 és 17 óra között várja a látogatókat. A gyerekek felpróbálhatják a vasutas egyenruhát, kipróbálhatják a jegyvizsgálói feladatokat, és közelről megismerkedhetnek a mozdonyokkal. A vontatási telepen kiállítanak egy gőzmozdonyt, Mk45-ös dízelmozdonyt, C50-es kismozdonyt és a lillafüredi motorkocsit is, de a kézihajtány kipróbálására is lehetőség lesz.
A látogatók számára vasúttörténeti kiállítás, vonatszimulátor és a felújított M4-es mozdony bemutatója is szerepel a programban. Ez a jármű az egyik első magyar gyártású dízelmozdony, amely most először látható teljes pompájában.
A Hűvösvölgyi állomás környékén nosztalgia Ikarus buszok, ugrálóvár és terepasztal is színesíti a programot. A Gyermekvasút Múzeumban a vasút múltját bemutató tárlat várja az érdeklődőket, míg a régi mozgólépcső gépházában filmvetítés idézi meg az Úttörővasút történetét.
A különleges járművek nemcsak statikus kiállításként jelennek meg, hanem Hűvösvölgy és Szépjuhászné között betétjáratokban is közlekednek. Így az ünneplők gőzmozdonnyal, lillafüredi motorkocsival vagy C50-es mozdonnyal is utazhatnak. A nyári erdei útvonal pedig ideális helyszínt nyújt fotósoknak és természetkedvelőknek egyaránt.
Hogyan utazz a Gyermekvasúton?
A vonatok a megszokott főszezoni menetrend szerint 40–50 percenként indulnak a végállomásokról. A jegyek a MÁV applikáción keresztül is megvásárolhatók, sőt OTP SZÉP kártyával is fizethetők. A szervezők arra bátorítanak mindenkit, hogy az ünnepi hétvégén ne csak a programokon vegyenek részt, hanem a nyári erdő árnyas ösvényein is kiránduljanak – mindezt a Gyermekvasút varázslatos élményével összekötve.