Légkondiból csap le a gyilkos baktérium, a legionella nem játék!

A gyilkos baktérium, a legionella július végétől terjedt Harlemben, a fertőzés légiós betegséghez, súlyos tüdőgyulladáshoz vezethet.

Gyilkos baktérium terjed (illusztráció) Fotó: CDC/pexels

Gyilkos baktérium a légkondicionálóból

Az esetek rohamosan szaporodtak, a legionella-fertőzés több mint ötven embert betegített meg, és két halálesetet is okozott Harlemben. A légiós betegség tünetei között magas láz, köhögés, hidegrázás, izom- és fejfájás, súlyosabb esetekben hasmenés vagy zavartság is előfordulhat.

Kezelés nélkül életveszélyes szövődményekhez vezethet, főként legyengült immunrendszerű embereknél.

A fertőzés terjedésének egyik fő forrása az ipari légkondicionáló rendszerek lehetnek, amelyek kedveznek a baktérium szaporodásának. A szakértők szerint ezekben a nagy rendszerekben könnyebben kialakulhat a veszélyes kórokozó.

Mint általában minden felső légúti betegség, a valamiért legyengültebb immunállapotban lévőket fokozottabban érinti. Könnyebben megbetegszenek, vagy súlyosabb a betegség lefolyása

– fogalmazott Dr. Prinz János, háziorvos a Bama.hu-nak.

Sokan felteszik a kérdést, hogy a saját lakásukban vagy irodájukban működő klímák jelenthetnek-e hasonló veszélyt. A szakember szerint a kis, házi klímaberendezések esetében a legionella megjelenésének esélye minimális.

A kis, házi klímaberendezéseknél nem fordulhat elő, legalábbis minimális az esély erre. Ettől függetlenül ennek a tisztítása is szükséges, hiszen itt más gombás, bakteriális és vírusos fertőzések alakulhatnak ki

– hangsúlyozta a szakértő.