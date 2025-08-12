Magyarországon terjeszkedik a világhírű gyorsétteremlánc

A Pizza Hut gyorsétteremlánc hazai vezetése korábban Eger, Nyíregyháza, Veszprém, Sopron, Székesfehérvár és Szolnok új éttermeiről számolt be. Szombathely neve akkor nem került elő, azonban a közelmúltban megjelent hirdetés szerint étteremvezetőt keresnek a megyeszékhelyre – ez pedig szinte biztosra jelzi, hogy a város is felkerül a lánc térképére – írja a Vaol.

A gyorsétteremlánc új hullámban terjeszkedik Magyarországon

A világszerte ismert Pizza Hut az utóbbi években több magyarországi városban is megjelent, célja, hogy minél több megyeszékhelyen jelen legyen. Szombathely ezzel a lépéssel felzárkózhat a nagyobb városokhoz, ahol a gyorsétteremlánc már régóta jelen van. A pontos nyitási időpont még nem ismert, de a toborzás alapján nem kell sokat várniuk a rajongóknak.