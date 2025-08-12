Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új világjárvány réme fenyeget Kínából, a betegek úgy néznek ki, mint a horrorfilmekben

gyorsétteremlánc

Magyarországon terjeszkedik a világhírű gyorsétteremlánc

44 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Úgy tűnik, Szombathely lakói is örülhetnek: hamarosan megnyílik a Pizza Hut helyi étterme. A népszerű gyorsétteremlánc tavaly novemberben még nem sorolta fel a várost új helyszínként, de most egy friss álláshirdetés árulkodott a tervekről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyorsétteremlánctérképMagyarország

A Pizza Hut gyorsétteremlánc hazai vezetése korábban Eger, Nyíregyháza, Veszprém, Sopron, Székesfehérvár és Szolnok új éttermeiről számolt be. Szombathely neve akkor nem került elő, azonban a közelmúltban megjelent hirdetés szerint étteremvezetőt keresnek a megyeszékhelyre – ez pedig szinte biztosra jelzi, hogy a város is felkerül a lánc térképére – írja a Vaol.

Szombathely is felkerül a Pizza Hut térképére – a népszerű gyorsétteremlánc hamarosan nyithat a városban.
Szombathely is felkerül a Pizza Hut térképére – a népszerű gyorsétteremlánc hamarosan nyithat a városban.
Fotó: Unsplash

A gyorsétteremlánc új hullámban terjeszkedik Magyarországon

A világszerte ismert Pizza Hut az utóbbi években több magyarországi városban is megjelent, célja, hogy minél több megyeszékhelyen jelen legyen. Szombathely ezzel a lépéssel felzárkózhat a nagyobb városokhoz, ahol a gyorsétteremlánc már régóta jelen van. A pontos nyitási időpont még nem ismert, de a toborzás alapján nem kell sokat várniuk a rajongóknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!