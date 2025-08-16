Hírlevél

ROADPOL

Fennakadtak a gyorshajtók az ellenőrzésen, több mint húszezer szabályszegőt kaptak el egy hét alatt

Az országos közúti ellenőrzés ismét sok felelőtlen sofőrt buktatott le. A rendőrök több tízezer gyorshajtót szűrtek ki, akik közül sokakra súlyos bírság vár.
Augusztus 4. és 10. között a rendőrség a ROADPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) akciójához csatlakozva fokozott sebesség-ellenőrzést tartott. Somogy vármegyében mindössze egy hét alatt 1082 gyorshajtót kaptak el a rendőrök – tájékoztat a Sonline. 

Fotó: Sonline

A nyári szezonban a Balaton környékén különösen gyakori a száguldozás. A nagy forgalom, a torlódások és a nyaralók türelmetlensége miatt sokan próbálják a megengedettnél nagyobb sebességgel behozni a lemaradást. 

Endrédi János közlekedésbiztonsági szakértő szerint 

a gyorshajtók közül sok a fiatal, akik gyakran frissen kapott, nagyobb teljesítményű autóval próbálják ki a sebességet baráti körben – sokszor felelőtlenül. 

Az országos akció ideje alatt a rendőrség 22 487 sofőrt kapott el, akik túllépték a sebességhatárt. Az ellenőrzések során egy lopott sportautót is sikerült visszaszerezni, valamint egy rendszámtábla mögé rejtett lézerblokkolót is felfedeztek. 

 

