300 ezer forintos gyorshajtási bírság?! Inkább lassan vezetek a munkába...

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai a hétfő délutáni sebességellenőrzés során nem mindennapi rekordot mértek Simontornya belterületén. A gyorshajtó nagyon siethetett valahová - írja a Teol.

A gyorshajtó 312 ezres barságra számíthat. Forrás: police.hu.

A gyorshajtóra zsebbenyúlós büntetés vár

Az Ady Endre utcában egy autós a megengedett 50 km/óra helyett 117 km/órával száguldott, több mint kétszeresen túllépve a sebességhatárt.

A sofőr a gyorshajtásra különösebb magyarázatot nem adott – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A szabályszegésért 312 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott, mellé 8 közlekedési előéleti pontot is feljegyeztek. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: a gyorshajtás továbbra is az egyik vezető baleseti ok, és aki nem az út-, látási- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedik, komoly veszélyt jelent magára és másokra. A témával kapcsolatos hasonló cikkünk itt olvasható.