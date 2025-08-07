300 ezer forintos gyorshajtási bírság?! Inkább lassan vezetek a munkába...

Hírlevél

33 perce
Egy délutáni sebességellenőrzés során kapták el a rendőrök azt a sofőrt, aki 117 km/órás sebességgel száguldozott lakott területen belül. A gyorshajtóra zsebbenyúlós büntetés vár.
A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai a hétfő délutáni sebességellenőrzés során nem mindennapi rekordot mértek Simontornya belterületén. A gyorshajtó nagyon siethetett valahová - írja a Teol

A gyorshajtó 312 ezres barságra számíthat. Forrás: police.hu.

 

A gyorshajtóra zsebbenyúlós büntetés vár

 

Az Ady Endre utcában egy autós a megengedett 50 km/óra helyett 117 km/órával száguldott, több mint kétszeresen túllépve a sebességhatárt.

A sofőr a gyorshajtásra különösebb magyarázatot nem adott – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A szabályszegésért 312 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott, mellé 8 közlekedési előéleti pontot is feljegyeztek. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: a gyorshajtás továbbra is az egyik vezető baleseti ok, és aki nem az út-, látási- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedik, komoly veszélyt jelent magára és másokra. A témával kapcsolatos hasonló cikkünk itt olvasható.

 

