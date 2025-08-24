127 év a vízen – a komáromi hajógyár öröksége

Az elmúlt 127 év során fénykorokat, háborús megpróbáltatásokat és gazdasági válságokat is átvészelt. Ma a hajógyár kisebb léptékben, de továbbra is őrzi a hajóépítés hagyományát, és új balatoni kompokkal írt új fejezetet – írja a KEMMA.

A komáromi hajógyárnak máig meghatározó szerepe van a magyar hajógyártásban.

Fotó: KEMMA

A kezdetek és az első hajók

Komárom és a Duna kapcsolata évszázadokra nyúlik vissza, a városban mindig is éltek ügyes hajóácsok. 1898-ban megnyílt az Erzsébet-szigeten a hajógyár, amely kezdetben 140 embernek adott munkát, és hamar jelentős vízi járműveket bocsátott vízre. Az első világháborúig több tucat uszály, ponton és kikötőhíd készült, a gyár a város egyik fő munkaadója lett. A háborús évek viszont megviselték a termelést és a helyi lakosságot egyaránt.

Válságok és újrakezdések

Az 1920-as években a trianoni határváltozások és a megrendelések hiánya hanyatlást hoztak. A Škoda bérlete és a külföldi megbízások azonban életben tartották az üzemet, még kínai hajók is készültek itt. A második világháború idején hadiüzemmé vált, de kevés hajó épült. 1949-re viszont elkészült Kelet-Európa egyik legmodernebb hajógyára, immár állami vállalatként.

Fénykor és ipari erő

Az 1950–80-as években több ezer ember dolgozott itt, a gyár egész lakótelepeket népesített be. Főként szovjet exportra készültek vontatók és személyhajók, de acélszerkezetek és hadiipari termékek is kikerültek a csarnokokból. Az OL400-as luxushajók és az AMUR óceánjárók a korszak legnagyobb büszkeségei közé tartoztak. A mérnöki tudás és a kézi rajzok precizitása jellemezte az ipari teljesítményt.

A szocializmus éveiben a komáromi hajógyár valódi erődként működött, fénykorában csaknem 4000 embernek adott munkát.

Fotó: KEMMA

Hanyatlás és új esélyek

A rendszerváltás után a keleti piacok elvesztése megingatta a gyár helyzetét. A ’90-es években még több nemzetközi rendelés érkezett, de a 2008-as válság után a hajógyár összezsugorodott, és 2012-ben elkészült az utolsó nagy hajó.

Az utóbbi években azonban új balatoni kompok és katamaránok jelezték: a komáromi hajóépítés hagyománya még ma is él.

2023-ban a Sió-csatorna hajózhatóvá válásának köszönhetően megkezdődött a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) új hajóinak szállítása a Dunán. A Bahart a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közreműködésével építtetett két új személyhajója és két kompja a komáromi hajógyárban készült el 2021-ben. A két új komp a Szántód és Tihany nevet kapta, a két új katamarán pedig Balaton és Tomaj néven állt forgalomba.