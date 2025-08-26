Hamis húszezres bukkant fel, ezekre figyeljen, hogy ne verjék át

Több helyen is feltűnt a hamis húszezres, valamint a hamis euró is. Egerben és a környéken több üzletben próbáltak fizetni csalók a hamis bankjegyekkel. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy bár a pénzhamisítás nem tömeges, egy-egy hamis bankjegy komoly kárt okozhat a kereskedőknek és a magánszemélyeknek egyaránt – tájékoztat a Heol.

Hamis húszezres bukkant fel Magyarországon. (A kép illusztráció!)

Fotó: Peter Gudella/Shutterstock

Hamis húszezres Egerben és más városokban

Nemrég a Szépasszony-völgyben külföldi turisták próbáltak hamis húszezressel fizetni. A bankjegy rózsaszínes árnyalata azonnal gyanút keltett, és kiderült: értéktelen hamisítványról volt szó. Hasonló esetek történtek a város több üzletében is, ahol hamis 100 euróst próbáltak forgalomba hozni.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az utóbbi időben több helyen is előkerültek hamis bankjegyek.

A Magyar Nemzeti Bank rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a forint bankjegyek több biztonsági elemmel is rendelkeznek. A kereskedőknek és a lakosságnak is érdemes ismerni ezeket: