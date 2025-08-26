Hírlevél

Hamis húszezres bukkant fel, ezekre figyeljen, hogy ne verjék át

Az utóbbi időben több helyen is próbáltak hamis bankjegyekkel fizetni Magyarországon. A hamis húszezres mellett hamis euró is felbukkant, ami komoly veszélyt jelenthet a kereskedőkre és a vásárlókra egyaránt.
Több helyen is feltűnt a hamis húszezres, valamint a hamis euró is. Egerben és a környéken több üzletben próbáltak fizetni csalók a hamis bankjegyekkel. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy bár a pénzhamisítás nem tömeges, egy-egy hamis bankjegy komoly kárt okozhat a kereskedőknek és a magánszemélyeknek egyaránt – tájékoztat a Heol

Hamis húszezres bukkant fel Magyarországon. (A kép illusztráció!)
Hamis húszezres bukkant fel Magyarországon. (A kép illusztráció!)
Fotó: Peter Gudella/Shutterstock

Hamis húszezres Egerben és más városokban 

Nemrég a Szépasszony-völgyben külföldi turisták próbáltak hamis húszezressel fizetni. A bankjegy rózsaszínes árnyalata azonnal gyanút keltett, és kiderült: értéktelen hamisítványról volt szó. Hasonló esetek történtek a város több üzletében is, ahol hamis 100 euróst próbáltak forgalomba hozni. 

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az utóbbi időben több helyen is előkerültek hamis bankjegyek.  

A Magyar Nemzeti Bank rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a forint bankjegyek több biztonsági elemmel is rendelkeznek. A kereskedőknek és a lakosságnak is érdemes ismerni ezeket: 

  • Vízjel – fény felé tartva láthatóvá válik. 
  • Hologram – a fólia fényhatásra színt vált. 
  • Tapinthatóság – az eredeti bankjegy felületén a nyomtatás enyhén kiemelkedő. 
  • Színváltó tinta – döntögetve a számjegy színe változik. 
  • UV-jelzések – UV-fény alatt rejtett motívumok láthatók. 

 

