Nem tilos, de szabályhoz kötött: így szórhatók szét hamvak a természetben

Sokak kívánsága, egyre gyakoribb, hogy az emberek végső nyugvóhelyül a természetet választják maguknak. Van-e lehetőség arra, hogy kérése szerint hamvakat akár a nyílt vízbe szórjuk? A Hajdú Online utánajárt.

Akár folyóba vagy erdőbe is kiszórhatjuk szeretteink hamvait, szigorúan a megfelelő hatósági engedély birtokában

Felidézték, a Boon augusztus közepi cikkében írt arról, hogy a borsodiak többségét bensőséges viszony fűzi a Tiszához és a Sajóhoz, emiatt sokak utolsó kívánsága, hogy hamvaik az említett folyókba kerüljenek. Megkérdezték az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot (ÉMVIZIG), mik a lehetőségei azoknak, akik a hullámsírt választanák végső pihenőként. Mint kiderült, bizonyos feltételek mellett ez nem tilos. A hivatal nem gördít akadályt a folyamat elé, amennyiben a szabályoknak megfelelően jár el a gyászoló család, így működési területükön engedélyezett a hamvak vízfolyamba szórása.

A hivatalos út minderre az, hogy az igénylőnek az ÉMVIZIG honlapján a Vízügyi kérelmek menüpont alatt kell kitöltenie egy űrlapot.

A Haon a helyileg illetékes Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságot (TIZIVIG), kereste meg, hogy a közigazgatási területükön, például a Keleti-főcsatornában szabályos-e, ha végső útjára bocsátjuk szerettünk hamvait.

Itt már más a helyzet, ugyanis a Keleti a felszíni ivóvízbázist is érinti. A TIZIVIG ennek ellenére nem zárkózik el a kegyeleti szertartástól, ugyan honlapjukon nem érhető el külön menüpont, a kérelmeket egyedileg bírálják el, melyet a titkarsag@tizivig.hu e-mail címre kell elküldenie a temettetőnek.

Egyéb lehetőség is adatik azok számára, akik szerettük hamvát mindenképp vízbe helyeznék. A Debreceni Köztemető is biztosítja a hamvak szórását a gyászolók számára. Az AKSD Kft. holnapja alapján a temető frekventált részén található Európa legszebb hamuszoró kegyhelye, amely március közepétől október közepéig rendelkezésre áll.

Ez néhány példa arra, hogy hivatalos úton, egyedi engedélyezés alapján ilyesfajta utolsó kívánság teljesíthető. Ugyanakkor nem lehet bárhol kiszórni a hamvakat, büntetés is járhat érte.

Arra is van lehetőség, ha egy erdős területen, konkrét helyszínen szeretnénk elhelyezni a hamvakat, azonban ilyen esetben mindig engedélyt kell kérni a terület tulajdonosától. Korábban az országos temetkezési szervezetek egyesülete arra hívta fel a figyelmet, egyre gyakrabban találnak közparkokban, erdőkben illegálisan elhelyezett urnákat, bizonyos esetekben pedig egyszerűen a nyílt vízbe borítják azok tartalmát. Az egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a magukra hagyott urnák a rajtuk található nyilvántartási szám alapján beazonosíthatóak, és kegyeletsértés címen eljárás is indulhat az engedély nélküli búcsúztatás miatt – írja a portál.