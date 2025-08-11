Nem hittük volna, hogy Harsányi Levente ilyet tesz gyönyörű barátnőjével

Harsányi Levente az év elején még közös tervekről beszélt: házasság és közös otthon szerepelt a céljaik között. Mozaikcsaládban éltek – a műsorvezetőnek két, Larának egy gyermeke van –, és korábban mindketten úgy nyilatkoztak, hogy ez a felállás harmonikusan működik.

Harsányi Levente és Obersovszky Lara kapcsolata véget ért, a műsorvezető már törölte a közös képeket.

Fotó: TV2

Eltűntek a közös fotók Harsányi Levente oldaláról

Az utóbbi időben a rajongók felfigyeltek rá, hogy Harsányi Levente közösségi oldaláról eltűntek a Larával közös képek. A Bors információi szerint a pár már egy ideje szakított, bár az okokat a műsorvezető egyelőre nem kívánja részletezni. Ismerőseik szerint a döntés mindkettőjüket megviselte.