Rendkívüli

barátnő

Nem hittük volna, hogy Harsányi Levente ilyet tesz gyönyörű barátnőjével

Véget ért Harsányi Levente és a nála húsz évvel fiatalabb Obersovszky Lara kapcsolata. A pár két évvel ezelőtt ismerkedett meg egy partin, és a kezdetektől gyorsan egymásra hangolódtak. Még abban az évben Harsányi Levente megkérte kedvese kezét, aki boldogan mondott igent.
Harsányi Levente az év elején még közös tervekről beszélt: házasság és közös otthon szerepelt a céljaik között. Mozaikcsaládban éltek – a műsorvezetőnek két, Larának egy gyermeke van –, és korábban mindketten úgy nyilatkoztak, hogy ez a felállás harmonikusan működik.

Harsányi Levente és Lara
Harsányi Levente és Obersovszky Lara kapcsolata véget ért, a műsorvezető már törölte a közös képeket.
Fotó: TV2 

Eltűntek a közös fotók Harsányi Levente oldaláról

Az utóbbi időben a rajongók felfigyeltek rá, hogy Harsányi Levente közösségi oldaláról eltűntek a Larával közös képek. A Bors információi szerint a pár már egy ideje szakított, bár az okokat a műsorvezető egyelőre nem kívánja részletezni. Ismerőseik szerint a döntés mindkettőjüket megviselte.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!