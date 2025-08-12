Tragikus hirtelenséggel elhunyt Harsányi Levente testvére. A műsorvezető számára ez az egyik legnehezebb időszak, mégis igyekszik erőt meríteni a családjából és a munkájából – írja a Bors.

Tragédia: váratlanul elhunyt Harsányi Levente testvére

Fotó: Bors/Markovics Gábor

A tragédia hirtelen következett be: testvérét egy elpattant ér miatt érte életveszélyes állapot, amelyet bár orvosok sikeresen kezeltek, a szervezete nem bírta a sokkot, és két nap múlva elhunyt.

Harsányi Levente így emlékezik: „Nem tudok felkészülni ilyenre, testvérem egészséges volt, mégis elvesztettük.”

Testvérét a nyár végén helyezik végső nyugalomra, Harsányi Levente számára a család, a rádiós munkája és gyermekei adják a kapaszkodót a nehéz időszakban.

Harsányi Levente csupán néhány napja szakított menyasszonyával, Obersovszky Larával, akivel két éve alkottak egy párt.