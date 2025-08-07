Lecsap az EU: használt autók ezrei tűnhetnek el a piacról

Sokan mégis vállalják ezt a rizikót, mert a vételár elsőre kedvezőnek tűnik. A használt autó kereskedelemben azonban gyakori, hogy ezek a járművek nem lennének alkalmasak a közúti forgalomra – írja a BAMA.

A Németországból behozott használt autók gyakran "bontószökevények".

Fotó: Shutterstock

Kényszerpihenő várhat a problémás kocsikra

Egy uniós javaslat értelmében a jövőben csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező autók kerülhetnének hirdetésbe. Ez különösen az online platformokat és a fekete importot érintené érzékenyen. A cél, hogy meggátolják a környezetszennyező vagy balesetveszélyes autók forgalomba kerülését. Bischoff Zoltán szerelő szerint

sok külföldről behozott autó karbantartása hiányos, és ezek gyakran csak átmenetileg működőképesek.

A vásárlók így utólag kénytelenek jelentős összegeket költeni javításra. A javaslat hosszú távon tisztább és biztonságosabb autópiacot eredményezhet. A szakértők azt tanácsolják, hogy inkább megbízhatóbb, fiatalabb járművekbe érdemes befektetni.

Ezek a legjobb használt autós oldalak Magyarországon

A legtöbben a Használtautó.hu oldalon kezdenek, mert ez a legnagyobb magyarországi használtautó-kereső oldal, amelyen közel 100 ezer járműből lehet válogatni a pár százezres „bontószökevényektől" a százmilliós szupersportkocsikig. A JóAutók.hu platform a minőségi használt autókra fókuszál, olyan autókereskedők és hitelesített eladók hirdetéseit gyűjti össze, akik gondosan válogatják és műszakilag ellenőrzik a kínált járműveket.



