Simán átvernek! Erre figyeljen használtautó-vásárlás előtt

Idén ismét megnőtt az érdeklődés a külföldről behozott járművek iránt, az import jelentősen nőtt. A használt autó vásárlása azonban számos buktatót rejt magában, főként ha az ember túl gyorsan beleszeret egy csillogó karosszériába.
Szakértők szerint a külföldről behozott autók gyakran már manipulált állapotban kerülnek a magyar piacra. A használt autó vásárlásakor sokszor nehéz felismerni a visszatekert kilométerórát vagy a rejtett rozsdát írja a Sonline.

Használt autó vásárláskor érdemes olyan ismerőst bevonni, aki valamennyire jártas az autójavításban, és segít átnézni a járművet. 
Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Miért ilyen népszerű az import?
A hazai készletek szűkösek és drágábbak, ezért sokan inkább külföldön keresnek elérhető árú autókat. Az év első hét hónapjában több mint 73 ezer import autó érkezett az országba, ami jelentős, 15%-os növekedés.

Mire figyelj használt autó vásárlásakor?

  1. Kilométeróra állása és valóságtartalma
    – Gyanúsan alacsony futásteljesítmény? Lehet, hogy visszatekerték.
  2. Szervizkönyv és dokumentált előélet
    – Keresd a rendszeres karbantartás nyomait: pecsétek, számlák, javítási jegyzőkönyvek.
  3. Alvázszám (VIN) egyezése
    – Ellenőrizd, hogy a forgalmiban, alvázon, szélvédőn ugyanaz a szám szerepel-e.
  4. Rozsda és korrózió
    – Különösen az alvázon, küszöbnél, kerékjárati íveknél lehet árulkodó.
  5. Motortér állapota
    – Ne legyen frissen mosott (leplezésre utalhat), olajfolyás vagy szokatlan hang.
  6. Belső tér kopottsága
    – Kopott kormány, ülés, pedálok: ezek árulkodnak a valós futásteljesítményről.
  7. Működő elektronika
    – Ellenőrizd az összes kapcsolót, klímát, ablakemelőt, rádiót stb.
  8. Tesztvezetés élménye
    – Próbáld ki hideg motorral! Figyeld, hogyan indul, vált, fékez, viselkedik úton.
  9. Gumiabroncsok állapota és életkora
    – Nemcsak a profilmélység, hanem a DOT-szám (gyártási idő) is fontos.
  10. Hivatalos lekérdezések elvégzése
    – Nézd meg a jármű előéletét ingyenes vagy fizetős online rendszereken (pl. magyarországi nyilvántartások, külföldi adatbázisok).
    Magyarországon még mindig hiányzik a valódi használt autó-vásárlási kultúra, ezért különösen fontos az elővigyázatosság.

A legnépszerűbb használt autók

A korábban vezető BMW 3-as modell népszerűsége jelentősen csökkent, idén már csak a 18. helyen szerepel a listán. A legnépszerűbb használt autók között továbbra is a német modellek, különösen a Volkswagen Golf és a Ford Focus dominálnak, de egyre többen választanak olcsóbb, könnyen fenntartható japán autókat, például Suzukit, mely különösen Dél-Somogyban kedvelt. Az ár és az alkatrész-ellátottság továbbra is meghatározó szempont a vásárlók számára 

 

