Simán átvernek! Erre figyeljen használtautó-vásárlás előtt

Szakértők szerint a külföldről behozott autók gyakran már manipulált állapotban kerülnek a magyar piacra. A használt autó vásárlásakor sokszor nehéz felismerni a visszatekert kilométerórát vagy a rejtett rozsdát – írja a Sonline.

Használt autó vásárláskor érdemes olyan ismerőst bevonni, aki valamennyire jártas az autójavításban, és segít átnézni a járművet.

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Miért ilyen népszerű az import?

A hazai készletek szűkösek és drágábbak, ezért sokan inkább külföldön keresnek elérhető árú autókat. Az év első hét hónapjában több mint 73 ezer import autó érkezett az országba, ami jelentős, 15%-os növekedés.

Mire figyelj használt autó vásárlásakor?

Kilométeróra állása és valóságtartalma

– Gyanúsan alacsony futásteljesítmény? Lehet, hogy visszatekerték. Szervizkönyv és dokumentált előélet

– Keresd a rendszeres karbantartás nyomait: pecsétek, számlák, javítási jegyzőkönyvek. Alvázszám (VIN) egyezése

– Ellenőrizd, hogy a forgalmiban, alvázon, szélvédőn ugyanaz a szám szerepel-e. Rozsda és korrózió

– Különösen az alvázon, küszöbnél, kerékjárati íveknél lehet árulkodó. Motortér állapota

– Ne legyen frissen mosott (leplezésre utalhat), olajfolyás vagy szokatlan hang. Belső tér kopottsága

– Kopott kormány, ülés, pedálok: ezek árulkodnak a valós futásteljesítményről. Működő elektronika

– Ellenőrizd az összes kapcsolót, klímát, ablakemelőt, rádiót stb. Tesztvezetés élménye

– Próbáld ki hideg motorral! Figyeld, hogyan indul, vált, fékez, viselkedik úton. Gumiabroncsok állapota és életkora

– Nemcsak a profilmélység, hanem a DOT-szám (gyártási idő) is fontos. Hivatalos lekérdezések elvégzése

– Nézd meg a jármű előéletét ingyenes vagy fizetős online rendszereken (pl. magyarországi nyilvántartások, külföldi adatbázisok).

Magyarországon még mindig hiányzik a valódi használt autó -vásárlási kultúra, ezért különösen fontos az elővigyázatosság.

A legnépszerűbb használt autók

A korábban vezető BMW 3-as modell népszerűsége jelentősen csökkent, idén már csak a 18. helyen szerepel a listán. A legnépszerűbb használt autók között továbbra is a német modellek, különösen a Volkswagen Golf és a Ford Focus dominálnak, de egyre többen választanak olcsóbb, könnyen fenntartható japán autókat, például Suzukit, mely különösen Dél-Somogyban kedvelt. Az ár és az alkatrész-ellátottság továbbra is meghatározó szempont a vásárlók számára