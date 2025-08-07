Simán átvernek! Erre figyeljen használtautó-vásárlás előtt
Idén ismét megnőtt az érdeklődés a külföldről behozott járművek iránt, az import jelentősen nőtt. A használt autó vásárlása azonban számos buktatót rejt magában, főként ha az ember túl gyorsan beleszeret egy csillogó karosszériába.
Szakértők szerint a külföldről behozott autók gyakran már manipulált állapotban kerülnek a magyar piacra. A használt autó vásárlásakor sokszor nehéz felismerni a visszatekert kilométerórát vagy a rejtett rozsdát – írja a Sonline.
Miért ilyen népszerű az import? A hazai készletek szűkösek és drágábbak, ezért sokan inkább külföldön keresnek elérhető árú autókat. Az év első hét hónapjában több mint 73 ezer import autó érkezett az országba, ami jelentős, 15%-os növekedés.
Mire figyelj használt autó vásárlásakor?
Kilométeróra állása és valóságtartalma – Gyanúsan alacsony futásteljesítmény? Lehet, hogy visszatekerték.
Szervizkönyv és dokumentált előélet – Keresd a rendszeres karbantartás nyomait: pecsétek, számlák, javítási jegyzőkönyvek.
Alvázszám (VIN) egyezése – Ellenőrizd, hogy a forgalmiban, alvázon, szélvédőn ugyanaz a szám szerepel-e.
Rozsda és korrózió – Különösen az alvázon, küszöbnél, kerékjárati íveknél lehet árulkodó.
Motortér állapota – Ne legyen frissen mosott (leplezésre utalhat), olajfolyás vagy szokatlan hang.
Belső tér kopottsága – Kopott kormány, ülés, pedálok: ezek árulkodnak a valós futásteljesítményről.
Működő elektronika – Ellenőrizd az összes kapcsolót, klímát, ablakemelőt, rádiót stb.
Tesztvezetés élménye – Próbáld ki hideg motorral! Figyeld, hogyan indul, vált, fékez, viselkedik úton.
Gumiabroncsok állapota és életkora – Nemcsak a profilmélység, hanem a DOT-szám (gyártási idő) is fontos.
Hivatalos lekérdezések elvégzése – Nézd meg a jármű előéletét ingyenes vagy fizetős online rendszereken (pl. magyarországi nyilvántartások, külföldi adatbázisok). Magyarországon még mindig hiányzik a valódi használt autó-vásárlási kultúra, ezért különösen fontos az elővigyázatosság.
A legnépszerűbb használt autók
A korábban vezető BMW 3-as modell népszerűsége jelentősen csökkent, idén már csak a 18. helyen szerepel a listán. A legnépszerűbb használt autók között továbbra is a német modellek, különösen a Volkswagen Golf és a Ford Focus dominálnak, de egyre többen választanak olcsóbb, könnyen fenntartható japán autókat, például Suzukit, mely különösen Dél-Somogyban kedvelt. Az ár és az alkatrész-ellátottság továbbra is meghatározó szempont a vásárlók számára
