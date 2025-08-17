Szelvényeket elő! Milliárdos szerencsét hozott valakinek a hatoslottó

A hatoslottó főnyereménye 10 hét halmozódás után talált gazdára, és az 5, 15, 29, 33, 37 és 44-es számokkal a nyertes a szerencsejáték egyik legkiemelkedőbb pillanatát élhette át – közölte a Szerencsejáték Zrt.
A szerencsés játékosnak a nyeremény átvételéhez a sorsolást követő 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaság nagynyertes-vonalát, amely elérhető online és az értékesítőhelyeken egyaránt.
így a játék dinamikusabbá válik, és többször is lehetőséget ad a nyerésre. Emellett szeptember 1-jétől a játékosok akár 2, 5 vagy 10 sorsolásra is feladhatják szelvényeiket, nem csupán egyre.