Szelvényeket elő! Milliárdos szerencsét hozott valakinek a hatoslottó

A hatoslottó vasárnapi sorsolása hatalmas nyereményt hozott: egy szerencsés játékos 1,39 milliárd forinttal gazdagodott, így megszületett a játék történetének 10. legnagyobb nyereménye.
A hatoslottó főnyereménye 10 hét halmozódás után talált gazdára, és az 5, 15, 29, 33, 37 és 44-es számokkal a nyertes a szerencsejáték egyik legkiemelkedőbb pillanatát élhette át – közölte a Szerencsejáték Zrt.  

A szerencsés játékosnak a nyeremény átvételéhez a sorsolást követő 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaság nagynyertes-vonalát, amely elérhető online és az értékesítőhelyeken egyaránt. 

A 37 éves hatoslottó szeptembertől megújul, a sorsolások heti egy helyett kétszer lesznek, csütörtökön 20:45-kor és vasárnap 16:00-kor, 

így a játék dinamikusabbá válik, és többször is lehetőséget ad a nyerésre. Emellett szeptember 1-jétől a játékosok akár 2, 5 vagy 10 sorsolásra is feladhatják szelvényeiket, nem csupán egyre. 

 

