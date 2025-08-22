Hatalmas dobásra készül a Szerencsejáték Zrt. – erre senki sem számított

Megújul a Hatoslottó: szeptembertől az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás - írta közleményében a Szerencsejáték Zrt.

Hatoslottó: többször lehet játszani egy héten

A játékosok az 1 sorsolásra feladás mellett, 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket. A nemzeti lottótársaság azután döntött a Hatoslottó megújításáról, hogy a játékosok igénye egyre nőtt a gyorsabb lefolyású játékok iránt, ugyanakkor a tradíciókhoz való ragaszkodás is fontos szempont volt. A heti kétszeri sorsolással nemcsak a játék válik dinamikusabbá, hanem többszöri nyerési lehetőséget is ad a játékosoknak - áll a tájékoztatásban.

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását méltó módon kívánja megünnepelni, ezért nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal készül. A következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad.

A Hatoslottó bemutatja: Szerencsekoncertek eseménysorozat keretében legendás magyar előadók és más közönségkedvencek fellépésein táncolhat, énekelhet együtt a közönség. Az ország szinte minden pontjára jut majd a koncertekből: a szeptember 4-én kezdődő fellépések egészen október közepéig tartanak majd.

Minden helyszínen változatos programmal készülnek a szervezők és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd.

A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.

A helyszínek és a fellépők listája a https://szerencsekoncertek.hu/ weboldalon, valamint az esemény hivatalos Facebook oldalán érhetőek el.