Oda a fiatal nők reménye: Ember Márk megházasodott

Alighanem sok hajadon lány olvasta szomorúan a magyar sztárvilág tegnapi hírét: elkelt Ember Márk, a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm főszereplője, felesége az a Havasi Virág lett, akivel már évek óta egy párt alkotnak, noha tavaly nyáron szakítottak. Ám csak rövid ideig jártak külön utakon, legkésőbb tavaly novemberben már mindenki számára bizonyosság válhatott, hogy Ember Márk és a gyönyörű Havasi Virág újra egy párt alkotnak. Esküvőjüket azonban titokban tartották meg, bár az értesülések szerint azon legalább 50 vendég, köztük több magyar sztár is jelent volt. Ám nem ők az elsők a magyar sztárok világában, akik egy szakítás után találtak vissza egymáshoz, és érezték úgy, hogy egymás mellett kell elköteleződniük házasság révén.

Ember Márk és Havasi Virág a napokban titokban házasságot kötöttek (a párról korábban készült felvétel)

Fotó: Instagram/Ember Márk

Nem Ember Márk és Havasi Virág házassága az első szakítás után

A Bors Ember Márk és Havasi Virág titokban megkötött házassága kapcsán gyűjtötte össze, kik azok a magyar sztárok, akik bár szétmentek, végül mégis fogadalmat tettek egymásnak. Közéjük tartozik Árpa Attila és felesége, Czakó Alexandra is. Már egy évtizede ismerték egymást, ám kapcsolatuk a szakítások-békülések hullámvölgyére épült, míg végül Árpa Attila érezte úgy, hogy a nála 19 évvel fiatalabb nő az, aki mellett le szeretné élni életét. Házasságuk megkötése óta boldogabbak, mint azelőtt bármikor,

most tartották első házassági évfordulójukat.

Hódi Pamela és Tóth Bence kapcsolata még 2018-ban kezdődött, abban az időben, amikor az influenszer és Berki Krisztián válása még javában tartott. Bár nagyon szerelmesek voltak, sőt el is jegyezték egymást, ez az időszak rányomta a bélyegét a kapcsolatukra, így 2020 májusában lefújták a lagzit.

A szakítás azonban nem tartott sokáig, Hódi Pamela párja végül rájött mekkorát hibázott, és novemberben össze is kötötték az életüket.

A fantasztikus hangú Janicsák Veca és akkori szerelme, Ladányi Jancsó Ábel öt éven át titokban tartották kapcsolatukat, arról csak 2017-ben szerezhettek tudomást a rajongók (ami annak tükrében is rendkívüli, hogy már 2015-ben egy közös kislányuk is született). Bár később szakítottak, továbbra is jó viszonyban maradtak egymással, és ahogy közösen nevelték gyermeküket, egymáshoz is visszataláltak. Végül 3 hónappal később ki is mondták a boldogító igent. Történetük azonban sajnos nem lett happy end, öt évvel az esküvő után, 2022 év elején jelentettek be, hogy különválnak, ezúttal véglegesen.

