Henry Kettner

Apa lesz a Farm VIP sztárja!

Henry Kettner és felesége, Rebeka a követőikkel osztotta meg legújabb örömhírét. Henry Kettner Instagram-posztja szerint hamarosan bővül a család, és a bejegyzéshez mellékelt ultrahangfelvétellel is megmutatták az izgalmas pillanatot. A pár boldogan várja a kicsi érkezését, és egy teljesen új fejezet indul az életükben.
Henry Kettnerbabaörömhír

A Farm VIP korábbi évadának sztárja, Henry Kettner és Rebeka korábban titokban házasodtak a Maldív-szigeteken, ahol az esküvő meghitt, de izgalmakkal teli pillanatokat hozott számukra. Most azonban új mérföldkőhöz érkeztek: szülővé válnak. A pár Instagramon és YouTube-on is részletesen mesél az örömhírről, megosztva a rajongókkal a várakozás izgalmait és a boldogság pillanatait – írja a Bors.

Henry Kettner
Henry Kettner a magánéletének egy különleges pillanatát mutatta meg követőinek.
Fotó: Insagram / henrykettner

Henry Kettner és felesége kisbabát várnak

A fiatalok elmondták, hogy bár már túl vannak a legfontosabb vizsgálatokon, minden percben izgatottan várják a baba érkezését. Henry Kettner és Rebeka hangsúlyozták, hogy ez egy teljesen új, eddig ismeretlen időszak az életükben, amely tele van örömmel és várakozással.

 

