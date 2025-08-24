Apa lesz a Farm VIP sztárja!

A Farm VIP korábbi évadának sztárja, Henry Kettner és Rebeka korábban titokban házasodtak a Maldív-szigeteken, ahol az esküvő meghitt, de izgalmakkal teli pillanatokat hozott számukra. Most azonban új mérföldkőhöz érkeztek: szülővé válnak. A pár Instagramon és YouTube-on is részletesen mesél az örömhírről, megosztva a rajongókkal a várakozás izgalmait és a boldogság pillanatait – írja a Bors.

Henry Kettner a magánéletének egy különleges pillanatát mutatta meg követőinek.

Fotó: Insagram / henrykettner

Henry Kettner és felesége kisbabát várnak

A fiatalok elmondták, hogy bár már túl vannak a legfontosabb vizsgálatokon, minden percben izgatottan várják a baba érkezését. Henry Kettner és Rebeka hangsúlyozták, hogy ez egy teljesen új, eddig ismeretlen időszak az életükben, amely tele van örömmel és várakozással.