Hepatitis és skarlát: egyszerre fertőz a két betegség Borsodban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a 31. héten 11 embernél mutatták ki a hepatitis A-vírust Borsodban, miközben a 30. héten egyetlen eset sem volt. A vírus Ongán ütötte fel a fejét, ahol azonnal szigorú óvintézkedéseket vezettek be, hogy elkerüljék a járványt.

Ongán a hepatitis felbukkanása miatt elmarad az augusztus 20-ai városnap, a főtér üresen áll a szigorú óvintézkedések idején - Illusztráció - Forrás: Shutterstock/illusztráció

Mit kell tudni a hepatitis terjedéséről és tüneteiről?

A hepatitis alattomosan kezdődik: fáradtság, étvágytalanság, enyhe láz jelentkezhet, majd néhány nap múlva sárgulhat a bőr és a szemfehérje. A kórokozó szennyezett élelmiszerrel, vízzel vagy fertőzött személlyel való érintkezéssel terjed. Bár sok eset magától gyógyul, a lábadozás hetekig tarthat.

Egészségügyi dolgozók tájékoztatják a lakosokat Ongán, miután a hepatitis miatt fokozott járványügyi készültséget rendeltek el Forrás: Shutterstock/illusztráció

Hepatitis miatt marad el az ongai városnap

Az ongai önkormányzat hat év után tartotta volna meg újra a városnapot, azonban a hepatitis miatt – egészségügyi szakemberekkel egyeztetve – lemondták az augusztus 20-ai ünnepséget. Dr. Trizsi Zalán polgármester hangsúlyozta: a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb.

Skarlát is terjed Borsodban – nyáron szokatlan



A hepatitis mellett a skarlát is megjelent, amit a Streptococcus baktérium okoz. Tünetei közé tartozik a magas láz, torokfájás, érdes bőrkiütések és a „málnanyelv”. Bár antibiotikummal jól kezelhető, kezeletlenül súlyos szövődményeket okozhat.

Hogyan védekezhetünk a hepatitis és a skarlát ellen?

A higiénia kulcsfontosságú: rendszeres kézmosás, az élelmiszerek alapos tisztítása, és az, hogy beteg állapotban ne menjünk közösségbe. Mindkét fertőzésnél döntő a gyors orvosi vizsgálat, mert a korai diagnózis gyorsítja a gyógyulást és megakadályozza a további terjedést.

Az Origo a hepatitis kapcsán megírta, hogy mely tünetekre figyeljünk, de arról is beszámoltunk, hogy a betegség nem csak nálunk fertőz!