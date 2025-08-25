Olyan hideg volt hajnalban, hogy majdnem megdőlt egy 45 éves rekord

Egy héttel a meteorológiai ősz kezdete előtt igazi őszi hangulatú reggelre ébredhettek több helyen is a magyarok. Az ország számos pontján 5 fok alatti minimumot mértek, így csak ilyen alacsony értékkel lehetett bekerülni a TOP 10 leghidegebb hely közé.

Nagyon hideg volt, nem sok hiányzott a rekodhoz - Illusztráció - Fotó: PATRICK SEEGER / dpa

A leghidegebbet Zabarban és Lénárddarócon rögzítették: mindkét településen mindössze 1,7 fokig süllyedt a hőmérséklet.

Ez az érték mindössze két tizeddel maradt el az adott napra vonatkozó, 1980-ban Nagykanizsán mért abszolút minimumtól (1,5 fok), amely egyben a legalacsonyabb augusztusi hidegrekord Magyarországon.

A meteorológiai adatsorok szerint az 1,7 fok egyéb augusztusi napokon rekordnak számítana – augusztus 28-án ugyan nem önállóan, de beállítaná a korábbi, 2012-ben szintén Zabarban mért 1,7 fokos minimumot.

Bár a meteorológiai ősz hivatalosan csak szeptember 1-jén kezdődik, a mostani hűvös reggel jó előjele annak, hogy a nyár már a végéhez közeledik. Arról is írt az Origo, hogy mikor tér vissza a jó idő.

Erdélyben még hidegebb van

A HungaroMet Facebook-oldala azt íjra, hogy a Keleti-Kárpátok völgyeiben nem egy állomáson fagyott, Erdély egyik - ha nem a - legismertebb fagyzugában, Csikszeredában egészen -1,7 fokig csökkent a hőmérséklet.