Jön a hidegfront, eső és szél várható

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar kialakulása valószínű. Az ÉNy-i szél több helyen is megerősödhet - írja a Köpönyeg.hu.

A hőség enyhül, 29-36 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek.

Hétfőn újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok.

Nappal perzselő hőség, éjszaka didergés vár

Fotó: Unsplash

Kedden többnyire derült, vagy enyhén felhős idő lesz, csapadék nem várható. Az északi szél helyenként megélénkül. Délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán, augusztus 20-án továbbra is nagyrészt napos időre számíthatunk, csupán néhol jelenhetnek meg gomolyfelhők. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé is erősödhet.

A hőmérséklet hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között változik.

Csütörtökön erősen felhős lesz az ég, és egyre több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet 35 fok körül alakul, azonban az ÉNy-i tájakon 25 fok körüli értékek várhatók. Emellett megerősödik az ÉNy-i szél.