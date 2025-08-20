Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump elmondta, hogy mit nem fog megkapni Ukrajna

hobbi

Ezzel a hobbival bárki Casanovává válhat a nők szemében

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mitől lesz igazán vonzó egy férfi a nők szemében? Egy kutatás 74 különféle tevékenységet rangsorolt aszerint, mennyire vonzóak a nők számára. A legszexibb hobbik teljesen hétköznapiak, mégis férfias tevékenységek, míg a lista végén a nők számára gyerekes időtöltések végeztek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hobbiCasanovaolvasásfotózásfestészettoplista

Egy friss felmérés szerint, ha egy férfi igazán vonzónak szeretne tűnni a nők számára, érdemes inkább könyvet ragadnia, nem pedig a játékkonzolhoz nyúlni hobbi gyanánt – írja a Vice. 

Ezek a hobbik teszik ellenállhatatlanná a férfiakat
Ezek a hobbik teszik ellenállhatatlanná a férfiakat

A Date Psychology kutatása 74 különféle hobbi vonzerejét vizsgálta, és a győztes egyértelműen az olvasás lett. 

A válaszadók 98,2 százaléka állította, hogy vonzónak találja, ha egy férfi szívesen olvas. 

A toplista többi helyezettje is klasszikus, szimpatikus tevékenységeket tartalmazott: idegen nyelv tanulása, zenélés, főzés és barkácsolás.  

Szintén előkelő helyre kerültek a művészi és aktív hobbik, mint például a festészet, írás, fotózás, csillagászat, túrázás, és az íjászat.  

A felmérésből kiderül, hogy a nők jobban preferálják az olyan férfiakat, akik szívesen töltik a szabadidejüket aktív tevékenységekkel, ahelyett, hogy csak a televízió előtt fekszenek. 

A legtaszítóbb hobbik közzé került a pornófilmek nézése, a szerencsejáték és az internetes kommentháborúkba bocsátkozás. Ugyancsak a lista végén kullog a képregény-gyűjtés, a jelenleg oly népszerű Funko Pop figurák gyűjtése és a túlzott alkoholfogyasztás is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!