Ezzel a hobbival bárki Casanovává válhat a nők szemében

Egy friss felmérés szerint, ha egy férfi igazán vonzónak szeretne tűnni a nők számára, érdemes inkább könyvet ragadnia, nem pedig a játékkonzolhoz nyúlni hobbi gyanánt – írja a Vice.

Ezek a hobbik teszik ellenállhatatlanná a férfiakat

A Date Psychology kutatása 74 különféle hobbi vonzerejét vizsgálta, és a győztes egyértelműen az olvasás lett.

A válaszadók 98,2 százaléka állította, hogy vonzónak találja, ha egy férfi szívesen olvas.

A toplista többi helyezettje is klasszikus, szimpatikus tevékenységeket tartalmazott: idegen nyelv tanulása, zenélés, főzés és barkácsolás.

Szintén előkelő helyre kerültek a művészi és aktív hobbik, mint például a festészet, írás, fotózás, csillagászat, túrázás, és az íjászat.

A felmérésből kiderül, hogy a nők jobban preferálják az olyan férfiakat, akik szívesen töltik a szabadidejüket aktív tevékenységekkel, ahelyett, hogy csak a televízió előtt fekszenek.

A legtaszítóbb hobbik közzé került a pornófilmek nézése, a szerencsejáték és az internetes kommentháborúkba bocsátkozás. Ugyancsak a lista végén kullog a képregény-gyűjtés, a jelenleg oly népszerű Funko Pop figurák gyűjtése és a túlzott alkoholfogyasztás is.