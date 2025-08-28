Holttestet találtak a Balatonnál

Holttest került elő a Balatonnál, miután egy budapesti idős asszony nem tudott kijönni a vízből. A drámai eset Balatonkenesén történt.

Holttest volt a Balatonnál (illusztráció) Fotó: Northfoto

Megrázó tragédia rázta meg a Balaton partján fürdőzőket csütörtök délután. Egy 80 év körüli budapesti nő egyedül ment be a vízbe Balatonkenesén, de onnan már soha nem tért vissza. A fürdőzők először csak arra figyeltek fel, hogy valami sodródik a bójákon belül, majd szembesültek a szörnyű valósággal: egy holttest volt a Balatonban.

Azonnal a partra vitték, és kétségbeesetten próbálták újraéleszteni. A mentők gyorsan megérkeztek, de a hosszú küzdelem ellenére sem tudták megmenteni a halott asszony életét.

A rendőrség vizsgálja a haláleset pontos körülményeit – számolt be a Bors.