Holttestet találtak a Balatonnál

A nyugodt délutánt hirtelen dermesztő csend váltotta fel a Balaton partján. Egy idős nő holttest sodródott a vízben, a fürdőzők rémülten figyelték. A tragédia Balatonkenesén játszódott le, ahol minden segítség későnek bizonyult.
Holttest került elő a Balatonnál, miután egy budapesti idős asszony nem tudott kijönni a vízből. A drámai eset Balatonkenesén történt.

Balaton, holttest
Holttest volt a Balatonnál (illusztráció) Fotó: Northfoto

Holttestet találtak a Balatonnál

Megrázó tragédia rázta meg a Balaton partján fürdőzőket csütörtök délután. Egy 80 év körüli budapesti nő egyedül ment be a vízbe Balatonkenesén, de onnan már soha nem tért vissza. A fürdőzők először csak arra figyeltek fel, hogy valami sodródik a bójákon belül, majd szembesültek a szörnyű valósággal: egy holttest volt a Balatonban.

Azonnal a partra vitték, és kétségbeesetten próbálták újraéleszteni. A mentők gyorsan megérkeztek, de a hosszú küzdelem ellenére sem tudták megmenteni a halott asszony életét.

A rendőrség vizsgálja a haláleset pontos körülményeit – számolt be a Bors.

 

