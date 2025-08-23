Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megroggyant az M7-es, baleset miatt hatalmas a torlódás

holttest

Holttestek bukkannak elő a Dunából – tehetetlenül állnak a hatóságok

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Duna sötét mélyén évtizedes rejtélyek várnak a mai napig megoldásra. A folyóból előkerült holttestek száma folyamatosan nő, és sok esetben a mai napig nem sikerült azonosítani az áldozatokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttestDunarejtélyrendőrség

A Duna nemcsak Magyarország egyik legfontosabb folyója, hanem számos titok hordozója is. Az elmúlt évtizedekben több ismeretlen holttest került elő a vízből, amelyeket a rendőrség a mai napig nem tudott azonosítani – írja a Baon. 

Duna mosta partra a holttesteket, egyre több a lezáratlan eset
Duna mosta partra a holttesteket, egyre több a lezáratlan eset 
Fotó: Pixabay.com

A Mohácsi Rendőrkapitányság jelenleg is több ügyben nyomoz, melyek közül némelyik már több mint húsz éve megoldatlan. 

A legrégebbi lezáratlan eset 1996-os, ebben az évben a folyó egy 55-60 év körüli nő holttestét sodorta partra Mohácsnál, a személyazonosságára máig nem derült fény. 

Hasonló rejtély övezi a 2014-es eset is, amikor Mohács közelében egy alig néhány órája elhunyt ember testét találták meg, amely azonban olyan mértékben deformálódott, hogy még az életkorát sem tudták behatárolni. 

2017 nyarán két férfi holttest is előkerült rövid időn belül Dunaszekcsőnél. Az 55 és a 60 év körüli férfiakat nem sikerült azonosítani. 

Egy évvel később, 2018-ban egy nő maradványaira bukkantak a kölkedi Szúnyog-szigeten. A hatóságok szerint a holttest már akár tíz éve is a folyóban lehetett, mire partra vetette a víz. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!