Holttestek bukkannak elő a Dunából – tehetetlenül állnak a hatóságok

A Duna nemcsak Magyarország egyik legfontosabb folyója, hanem számos titok hordozója is. Az elmúlt évtizedekben több ismeretlen holttest került elő a vízből, amelyeket a rendőrség a mai napig nem tudott azonosítani – írja a Baon.

Duna mosta partra a holttesteket, egyre több a lezáratlan eset

A Mohácsi Rendőrkapitányság jelenleg is több ügyben nyomoz, melyek közül némelyik már több mint húsz éve megoldatlan.

A legrégebbi lezáratlan eset 1996-os, ebben az évben a folyó egy 55-60 év körüli nő holttestét sodorta partra Mohácsnál, a személyazonosságára máig nem derült fény.

Hasonló rejtély övezi a 2014-es eset is, amikor Mohács közelében egy alig néhány órája elhunyt ember testét találták meg, amely azonban olyan mértékben deformálódott, hogy még az életkorát sem tudták behatárolni.

2017 nyarán két férfi holttest is előkerült rövid időn belül Dunaszekcsőnél. Az 55 és a 60 év körüli férfiakat nem sikerült azonosítani.

Egy évvel később, 2018-ban egy nő maradványaira bukkantak a kölkedi Szúnyog-szigeten. A hatóságok szerint a holttest már akár tíz éve is a folyóban lehetett, mire partra vetette a víz.