25 éve lépett le Budapestről, ma így néz ki az Álmodj, királylány előadója

Homonyik Sándor számára az első komolyabb szereplési lehetőséget a Pulzus tehetségkutató verseny hozta meg, amelyen előkelő helyezést ért el a debreceni Golf zenekarral – idézi fel a VAOL. Kipróbálta magát a színházban is, de alkotói vágyai zenekarához húzták vissza. A hatalmas, átütő erejű sikert az Álmodj, királylány című dal hozta el számára énekesként, melyet megválasztottak az év dalának, Homonyik Sándort pedig az év férfi énekesének 1989-ben. Homonyik eközben Menyhárt Jánossal és Vikidál Gyulával közös albumokat készített, és a szóló lemezei is sikeresnek bizonyultak. Olyan slágerek születtek, mint a Légy hű örökre; Mosolyod börtönében; Kóborló szív; Sose búcsúzz el vagy a Sírj.

Homonyik Sándor napjainkban is rendszeresen fellép dalaival

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Homonyik napjainkban is zenél

A közönség szeretete mit sem változott irányába az elmúlt évtizedekben, Homonyik Sándor pedig ma is a zenéből él, és ahogy az alábbi videóból is kiderül, rendszeresen elvarázsolja hallgatóit hangjával, dallamival, melyek varázsa megannyi kommentelő szerint az évtizedek alatt sem kopott meg.

Homonyik Sándor 25 évvel ezelőtt vonult ki Budapestről egy faluba, egy erdélyi tagokból álló zenekarral lépnek fel az ország területén, és természetesen Erdélyben is.

Nézze meg az 1988-ban megjelent, Álmodj, királylány című csodálatos dal videóklipjét, és hallgassa meg azt Homonyik Sándor előadásában: