Rendkívüli

Egy horgász kitett egy posztot, de ami ezután jött, arra senki sem számított

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nagy dolgokra talán nem mindenki képes, de kis dolgokat nagy szeretettel bárki megtehet. Ezt bizonyította Bakonyi Róbert, az ajkai és a veszprémi futballcsapat volt masszőre is, aki nyáron mások rendelkezésére bocsátotta széki-tavi horgászbirtokát.
ingyenVeszprémstéghorgászat

A széki-tavi horgászbirtok Veszprém vármegyében, Devecser közelében található, festői környezetben. A helyi horgászegyesület sok tagot számlál, köztük Bakonyi Róbertet, aki az ajkai oldal 111-es stégjét birtokolja. Bár a nyarak során inkább családjával strandol Csopakon, úgy döntött, hogy faházát, stégjét és csónakját ingyen átengedi más pecásoknak.

horgászbirtok
Ingyen akarta adni horgászbirtokát a férfi (A kép illusztráció!)
Fotó: Shutterstock

A kezdeményezésnek óriási sikere lett: néhány órán belül több mint kétezren jelentkeztek, így a június közepétől augusztus végéig tartó időszak teljesen betelt. Róbert elmondása szerint szívét jó érzés töltötte el, hogy ilyen módon segíthetett más családoknak és barátoknak kikapcsolódni a nyugalom szigetén.

Példaértékű jóság egy horgászbirtok tulajdonosától

Sokan nem tesznek semmit másokért, mert úgy érzik, apró gesztusaik nem változtatnának a világon. Bakonyi Róbert azonban megmutatta, hogy egy egyszerű döntéssel is lehet közösséget építeni. Segítő szándéka azt bizonyítja, hogy a jóság nem tűnt el a mindennapokból – még ha sokszor láthatatlan is, mint a víz vagy a levegő.

Az ő példája emlékeztet bennünket arra, hogy nem elsősorban sikeresnek kell lenni, hanem értékesnek! Egy horgászbirtok átengedése is elegendő lehet ahhoz, hogy sokak számára felejthetetlen élményt nyújtson!

 

