Nem hiszi el, milyen állat bukkant elő a tó mellett!

Különleges felvétel készült amikor a horgászok a Tisza-tónál szembe kerültek két vaddisznó malaccal. A meglepő találkozást a Mohosz Tisza-tavi Kirendeltség közösségi oldalán osztották meg.

Vaddisznók bújtak elő a nádasból a horgászok a Tisza-tónál meglepődtek (illusztráció) Fotó: Unsplash

Vaddisznót fogtak a horgászok a Tisza-tónál

A horgászok a szokásos pecázásra készültek, amikor a hátuk mögötti akácosból két vaddisznó lépett elő. A videó szerint a vaddisznó malacok egyáltalán nem ijedtek meg az emberek közelségétől, és közvetlenül a horgászok felszerelése mellett kezdtek el szaglászni.

A felvételt látva sokan mosolyogtak, mások viszont megjegyezték: szerencse, hogy az anyaállat nem tűnt fel a közelben.

A Mohosz Tisza-tavi Kirendeltség által megosztott videó gyorsan elterjedt, és több hozzászólás is érkezett. Egy kommentelő ironikusan annyit írt:

Bográcsba velük!

majd hozzátette, szerencsés, hogy a malacok csak ketten jelentek meg. A horgászok a Tisza-tónál így nem halat, hanem igazi erdei vadakat kaptak lencsevégre.

A videót megnézheti a SZOLJON oldalán.

